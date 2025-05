Les Cultures lancia “Aspettando Immagimondo”: tre eventi gratuiti

Tre appuntamenti, tra maggio e luglio, che uniscono letteratura, musica e performance. Ingresso gratuito

LECCO – A Lecco torna la voce dei viaggiatori, degli scrittori e degli artisti che raccontano il mondo con occhi curiosi e spirito critico. In attesa della 28^ edizione di “Immagimondo. Viaggi, luoghi, culture”, in programma dal 3 al 19 ottobre, l’associazione Les Cultures APS lancia “Aspettando Immagimondo”, una serie di eventi che anticipano l’atmosfera del festival e animano la scena culturale cittadina con incontri gratuiti a Officina Badoni.

Tre appuntamenti, tra maggio e luglio, che uniscono letteratura, musica e performance, sempre con l’obiettivo di stimolare il pensiero e l’immaginazione, nel solco della tradizione che dal 1997 rende Immagimondo un punto di riferimento per chi ama esplorare il mondo attraverso le parole.

Il primo incontro è fissato per venerdì 16 maggio alle 18.30 con la presentazione de Gli uomini pesce, il nuovo romanzo di Wu Ming 1. L’autore dialogherà con Barbara Gallucci del Touring Club Italiano, mentre le letture saranno affidate a Marco Manfredi. Un libro che scava nella memoria collettiva e individuale, intrecciando la guerra partigiana nel Delta del Po con battaglie ambientali e sociali. “Gli uomini pesce”, si legge nella presentazione, è “una saga in cui la Storia è tutt’uno con le vicende dei protagonisti, innervata nei loro amori, nelle loro avventure, negli incubi peggiori e nei sogni più belli”. A seguire, il consueto firmacopie con ex libris e un aperitivo conviviale. L’evento è realizzato in collaborazione con La Libreria Volante.

Sabato 21 giugno, alle 21.00, sarà la volta di La montagna che vogliamo, racconto di e con Marco Albino Ferrari, accompagnato dalla musica dal vivo di Francesco Zago. Un viaggio narrativo e sonoro attraverso un’idea diversa di montagna, che rifiuta l’eccesso e riscopre il valore della misura: “Ci mostrerà come la montagna, se si punterà a una nuova forma di comunitarismo basato sul senso della misura e sulla salvaguardia dell’ambiente, potrà rappresentare un nuovo modello di vita”, spiegano gli organizzatori. Anche in questo caso, spazio al dialogo diretto con il pubblico attraverso il firmacopie finale.

Infine, giovedì 10 luglio alle 18.30, si chiude il trittico con Mare di Cemento, performance poetico-musicale di Davide Passoni e Ivano Cattaneo, in arte Poesia potente e chitarra tonante. Ispirata all’omonimo fumetto ecologista, la serata è una riflessione visionaria sul futuro dell’ambiente e sulle sue ferite: “una fiaba ecologista sul tema della cementificazione”, ambientata in un tempo sospeso tra realtà e immaginazione, dove un nonno e sua nipote cercano tracce di un mondo perduto.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Informazioni aggiornate e approfondimenti sul programma sono disponibili sul sito ufficiale del festival, www.immagimondo.it. La rassegna Aspettando Immagimondo è realizzata con il contributo di Fondazione Cariplo.