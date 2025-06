Les Escaliers torna in scena con The Last Superstar al Licinium di Erba

Quattro serate in programma, tanti i lecchesi che compongono la compagnia teatrale

Le date in calendario sono quelle del 23, 24, 26 e 27 luglio, con inizio sempre alle ore 21

ERBA – Dopo una lunga pausa, Les Escaliers rompe l’attesa e torna a incantare il pubblico con un progetto ambizioso, carico di energia e passione. La storica compagnia di musical composta da molti lecchesi, ha scelto il palco del teatro Licinium di Erba per presentare The Last Superstar, una rilettura personale e vibrante di Jesus Christ Superstar, capolavoro indiscusso del musical rock internazionale.

The Last Superstar debutterà sotto le stelle in uno dei teatri all’aperto più suggestivi della Brianza. La compagnia promette una produzione “imponente”, e i numeri parlano chiaro: saranno ben 77 gli artisti coinvolti tra attori, musicisti, ballerine e comparse. Una vera e propria macchina scenica che mira a travolgere lo spettatore con un’onda di musica, luci ed emozioni.

Il cuore pulsante dello spettacolo sarà la musica dal vivo, eseguita con cura da una band e un’orchestra che accompagneranno il pubblico in un percorso sonoro potente e suggestivo. Si andrà “dai bassi profondi di Caifa agli acuti struggenti del Gethsemane di Jesus”, come sottolineano dalla compagnia, attraversando i ritmi spezzati di I Don’t Know How to Love Him e gli arrangiamenti orchestrali che hanno fatto scuola nel panorama musicale internazionale.

La scelta di mettere mano a un’opera come Jesus Christ Superstar non è certo priva di rischi, ma Les Escaliers dimostra ancora una volta coraggio e visione. Il progetto si presenta come un ponte tra il classico e il contemporaneo, capace di parlare a generazioni diverse con un linguaggio universale: quello dell’arte dal vivo.

Un dettaglio significativo riguarda la composizione della compagnia: molti dei membri del gruppo provengono dal territorio lecchese, un elemento che sottolinea il forte legame con il territorio e la vivacità culturale della zona.

Le date in calendario sono quelle del 23, 24, 26 e 27 luglio, con inizio sempre alle ore 21. Con The Last Superstar, Les Escaliers non solo riporta in vita un classico intramontabile, ma lo rilegge con sguardo nuovo, alimentando la memoria collettiva e rilanciando la potenza del teatro come luogo di emozione e riflessione.