Letizia Ronconi premiata ancora al “The IAC Peter Coles International AV Competition”

“The Two Of Us” è l’opera premiata alla quale è stato assegnato il Trofeo IAC

58 le opere, provenienti da tutta Europa, presentate alla competizione

LECCO – La lecchese Letizia Ronconi premiata ancora una volta al “The Iac Peter Coles International AV Competition”, la prestigiosa kermesse audiovisiva organizzata da Marion Waine in collaborazione con “The North Wales and Wirral Audio Visual Group” a memoria di Peter Coles, pioniere in Gran Bretagna di questa forma di comunicazione visiva.

Le premizioni si sono svolte il 5 e 6 Marzo a Caernarfon, in Galles, regione storica della Gran Bretagna dell’isola di Anglesey. Sono state 58 le opere, provenienti da tutta Europa, presentate alla competizione con la Giuria composta da Colin Balls Chairman, Jean-Paul Petit e Keith Brown, che a avuto il suo bel da fare per visionare tutte le opere.

A vincere il Trofeo IAC è stata la lecchese Letizia Ronconi con l’opera “The Two Of Us” realizzata in collaborazione con il “collega” Gabriele Pinardi.

Non solo l’autrice del lavoro è lecchese ma anche le protagoniste: le splendide giovani Clara e Camilla e la veterana Pieranna Rusconi ottima interprete.

L’opera di Ronconi e Pinardi vuole essere un inno all’amore che è più forte dei pregiudizi, un inno alla Libertà delle scelte consapevoli, un inno alla magia del ricordo, prezioso antidoto alla solitudine.

Letizia Ronconi, che ha realizzato diversi documentari di carattere etnografico, con particolare riferimento agli usi e ai costumi della vita contadina del primo novecento, da diversi anni si dedica completamente alla fotografia e alla realizzazione di Audiovisivi fotografici. E’ membro del direttivo del Circolo fotografico Passione Fotografia Galbiate e Delegata Regionale Fiaf (Federazione Nazionale Associazioni Fotografiche) per la Lombardia Ovest.