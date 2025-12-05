Liberty a Lecco. Nuovo appuntamento con l’Associazione Giuseppe Bovara

Un viaggio nel liberty lecchese tra ville, decorazioni e ferri battuti

Appuntamento a giovedì 11 dicembre alle 21 tra ricerca storica e patrimonio iconografico

LECCO – Il ciclo Archivi “per” Lecco prosegue con un incontro dedicato al Liberty nel territorio provinciale lecchese, promosso dall’Associazione Giuseppe Bovara – “Archivi di Lecco e della Provincia”, rivista edita dalla Cattaneo Paolo Grafiche di Oggiono/Annone, che a breve celebrerà i cinquant’anni di attività.

“Un viaggio unico e affascinante attraverso un’espressione artistica che ancora caratterizza il territorio lecchese, tra ville, decorazioni, ferri battuti e morbide linee grafiche. Questo ricchissimo patrimonio è stato censito attraverso una ricerca sistematica nei singoli Comuni e raccolto in un imponente volume, impreziosito da un apparato iconografico che restituisce forme, colori e linee sinuose di una sensibilità architettonica ariosa, luminosa e moderna. All’incontro parteciperanno Gianfranco Scotti, autore del volume, e il fotografo Gianni Peverelli” spiegano gli organizzatori dell’incontro.

L’appuntamento è giovedì 11 dicembre alle ore 21 nella Sala Neogotica dell’Officina Badoni (Corso Giacomo Matteotti 7, Lecco). L’ingresso è libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti, senza necessità di prenotazione. Per ulteriori informazioni: associazione.bovara@gmail.com.

Per chi non avesse potuto partecipare ai precedenti incontri, le registrazioni sono disponibili sul canale YouTube dell’Associazione Giuseppe Bovara.