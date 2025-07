Librerie di qualità, nell’albo nazionale anche Cattaneo e Libraccio

L’elenco pubblicato nei giorni scorsi dal Ministero della Cultura

Peccati: “Orgogliosi di questo riconoscimento”

LECCO – E’ stato pubblicato negli scorsi giorni, da parte del Ministero della Cultura, l’elenco delle librerie di qualità per gli anni 2024-2026. A renderlo noto l’Ali-Associazione Librai Italiani che fa parte di Confcommercio Imprese per l’Italia. Due le realtà iscritte a Confcommercio Lecco presenti nell’albo nazionale ed entrambe con sede a Lecco: la Cartolibreria Luigi Cattaneo snc di Cattaneo C. e R. di via Roma 52 e il Libraccio di via Cavour 44.

“Siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimento che va a premiare l’ottimo lavoro e la qualità di queste due librerie nostre associate – commenta il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati – Cattaneo e Libraccio sono due realtà di assoluto valore, che rappresentano da anni un punto di riferimento per il nostro territorio. Due realtà che sono spesso al nostro fianco nelle iniziative culturali che l’associazione organizza, in primis in occasione di Leggermente, la manifestazione di promozione della lettura giunta nel 2025 alla sua sedicesima edizione”.

Da Ali si sottolinea come il traguardo raggiunto dalle librerie di qualità sia “il meritato riconoscimento dell’impegno quotidiano nella promozione della lettura, della cultura e del pensiero critico. La dedizione, la cura nella selezione dei titoli, l’attenzione ai lettori e la capacità di fare della libreria un presidio culturale vivo e aperto al territorio rappresentano un modello virtuoso per tutto il settore: per questo, l’onorificenza ottenuta è motivo di orgoglio non solo per chi lo riceve, ma per l’intera comunità culturale italiana”.

La legge 13 febbraio 2020, n. 15, prevede all’art. 9 l’istituzione dell’albo delle librerie di qualità, nel quale sono iscritte, su loro domanda, le librerie aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro della Cultura n. 115 dell’11 marzo 2021. Il marchio “libreria di qualità” viene concesso per legge al punto vendita e non all’impresa e ha validità triennale.