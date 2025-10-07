Libri liberi: il giornalista Marcello Foa dà il via alla rassegna di Confindustria Lecco Sondrio

“Il tradimento dei valori e la società del ricatto”

Una visione originale della dicotomia tra la società in cui viviamo con tutti i suoi valori rispetto a un mondo pervaso dalla cultura del ricatto

LECCO – E’ stato Marcello Foa, giornalista, saggista, già presidente Rai, il protagonista del primo appuntamento, lunedì pomeriggio, della rassegna “Libri liberi, letture riflesse sul Lario” organizzata da Confindustria Lecco Sondrio. Al centro dell’incontro ospitato presso l’auditorium Plinio Agostoni, il suo libro “La società del ricatto. E come difendersi” (Edizioni Guerini e Associati, 2025). Con il noto giornalista ha dialogato Alessandra Ghisleri, direttrice Euromedia Research, l’incontro è stato moderato dalla giornalista Nancy Squitieri.

“Un appuntamento molto importante perché oggi celebriamo l’esordio di questo progetto – ha detto il presidente Marco Campanari -. E’ una rassegna che organizziamo a beneficio delle città e di tutta la nostra comunità, siamo convinti che la lettura sia una potente arma di libertà. Il libro di questa sera, oltre a essere estremamente interessante e godibile, mi ha fatto molto riflettere per la sua visione originale della dicotomia tra la società in cui viviamo con tutti i suoi valori rispetto a un mondo pervaso dalla cultura del ricatto che condiziona ambiti completamenti diversi che vanno dalla nostra vita quotidiana di cittadini, alla politica, ai rapporti di forza tra Stati”.

L’obiettivo della rassegna è quello di parlare di più temi possibili per stimolare un confronto, tramite testimonianze diverse. E, a giudicare dal primo appuntamento, dal titolo “Il tradimento dei valori e la società del ricatto”, l’obiettivo è stato subito raggiunto anche grazie alla rilevante presenza di pubblico.

Il ricatto si diffonde a tutti i livelli nella nostra società: dalla politica, che diventa infida e brutale, alle relazioni internazionali con il prevalere della legge del più forte. Attraversa il mondo dell’economia, a scapito dei piccoli e medi imprenditori, e contamina il mondo del lavoro, inibendo il riconoscimento del merito e la valorizzazione dei talenti. Penetra persino nella nostra intimità riuscendo a rovinare i nostri rapporti sentimentali e familiari; fenomeno che prende il nome di ricatto emotivo. Marcello Foa e Alessandra Ghisleri, con un’esposizione molto chiara, accattivante e originale, sono riusciti a entrare nel merito di un tema decisamente complesso e ricco di sfaccettature.

Sul sito internet www.libriliberi.it sarà a breve disponibile il calendario dei prossimi eventi in programma.