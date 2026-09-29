Libri protagonisti a Galbiate: un mese tra autori, premio letterario e letture per i più piccoli

Il primo appuntamento è in programma venerdì 2 ottobre alle 18 all’Auditorium “Cesare Golfari” di piazza Golfari, dove Francesco Talarico presenterà “La rumanza di Aivanò”.

Il calendario proseguirà sabato 10 ottobre alle 15 alla Biblioteca civica “Giuseppe Panzeri” con un nuovo appuntamento del ciclo “Incontro con gli autori”. Protagonista sarà Paola Sbarbada Ferrari, che presenterà il romanzo “Monsieur Soleil – Oltre le apparenze”. Il libro racconta l’incontro casuale, ai Giardini di Lussemburgo a Parigi, tra Jeanne, una donna che ha smesso di credere nella possibilità di rinascere, e Auguste, un clochard dal cuore colto e vulnerabile. Un incontro dal quale prende forma un racconto dedicato all’amicizia e alla possibilità di una rinascita silenziosa.

Doppio appuntamento, invece, domenica 11 ottobre. Alle 10, alla Biblioteca “Giuseppe Panzeri”, l’Associazione Leggere per gioco proporrà “Che paura!”, incontro di letture ad alta voce rivolto a bambine e bambini dai 18 ai 36 mesi. L’iniziativa fa parte della proposta “Storie piccolissime”, dedicata ai lettori più piccoli con diversi incontri nel corso dell’anno.

Sempre domenica 11 ottobre, alle 15, all’Auditorium comunale “Cesare Golfari” di piazza Golfari, si terrà la cerimonia di premiazione del Premio Letterario Nazionale “Galbiate” 2026. Sarà presente la giuria composta da Mario Santagostini, Piero Marelli, Marco Bellini, Ivan Fedeli, Giovanni Invernizzi, Alfredo Panetta e Marco Rota. Ad accompagnare la cerimonia saranno le note del violoncello di Beatrice Arizza, mentre un rinfresco concluderà l’evento.

Il mese si chiuderà sabato 31 ottobre alle 15.30, ancora alla Biblioteca “Giuseppe Panzeri”, con un nuovo incontro dell’Associazione Leggere per gioco. Questa volta l’appuntamento sarà “Niente paura. È solo Halloween!”, lettura ad alta voce dedicata a bambine e bambini dai 3 ai 7 anni.