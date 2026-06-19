Lombardia prima Regione con il “Patto per la lettura”: c’è anche la firma di Assocultura Confcommercio Lecco

Firmata l’intesa a Palazzo Lombardia con oltre 60 soggetti tra istituzioni, editori e associazioni

A rappresentare il territorio lecchese Assocultura Confcommercio Lecco

LECCO – C’è anche Assocultura – Confcommercio Lecco tra i 61 soggetti che hanno sottoscritto il primo Patto per la Lettura promosso da Regione. La Lombardia è la prima Regione italiana a dotarsi di un “Patto per la lettura” regionale, un’intesa ampia e strutturata che punta a promuovere il libro come strumento di inclusione sociale e accesso alla cultura.

Il documento è stato presentato a Palazzo Lombardia e sottoscritto da 61 soggetti tra istituzioni, università, biblioteche, fondazioni, editori, associazioni e realtà del terzo settore. Tra gli obiettivi principali c’è quello di portare la lettura anche in contesti fragili come ospedali, istituti penitenziari, Rsa e strutture socio-assistenziali, con particolare attenzione a giovani e persone con disabilità.

Tra i firmatari figura anche il territorio lecchese, rappresentato da Assocultura Confcommercio Lecco, che aderisce all’iniziativa regionale insieme agli altri soggetti del sistema culturale lombardo.

All’evento sono intervenuti il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, insieme ai rappresentanti dei numerosi enti firmatari dell’accordo.

“La Lombardia ospita le più importanti rassegne e fiere letterarie d’Italia” ha sottolineato Fontana, evidenziando come la forza della regione risieda nella capacità di costruire reti e valorizzare le energie dei territori, anche in ambito culturale.

Il Patto punta a rafforzare la diffusione della lettura e a rendere i libri sempre più accessibili. Oltre agli interventi nei luoghi di fragilità, il progetto prevede il potenziamento delle biblioteche, la creazione di nuovi spazi dedicati ai libri, il sostegno ai gruppi di lettura e l’uso di strumenti digitali per favorire l’accessibilità culturale.

“L’obiettivo è trasformare queste esperienze in una progettualità capace di raggiungere nuovi lettori” ha spiegato Caruso, sottolineando come la lettura debba diventare un’opportunità accessibile a tutti, indipendentemente da età, condizione sociale o luogo di residenza.

L’assessore ha inoltre richiamato il valore sociale dei libri nei contesti di cura e fragilità, definendo la lettura parte di una “cultura che cura”, capace di contribuire al benessere di pazienti e ospiti delle strutture assistenziali.

Il Patto si inserisce in un sistema bibliotecario regionale particolarmente esteso, che conta oltre 45 milioni di documenti e circa 1.400 istituti, organizzati in più di 40 sistemi bibliotecari.

L’accordo avrà durata triennale e resterà aperto a nuove adesioni. Sarà inoltre istituito un Tavolo regionale di coordinamento per monitorare le attività, definire obiettivi condivisi e sviluppare nuove progettualità per la promozione della lettura.

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI