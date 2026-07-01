Luglio nei musei di Lecco: mostre, visite guidate e laboratori tra Hokusai, archeologia e famiglie

Le mostre: Hokusai, gli anni Settanta e Nicola Villa

A Palazzo delle Paure prosegue fino al 27 settembre 2026 la mostra “Hokusai. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa”, curata da Vi.Di Cultural s.r.l., mentre resterà visitabile fino al 17 gennaio 2027 “L’altra faccia della Luna. Gli anni ’70 e l’utopia del Festival Rock”, a cura di Barbara Cattaneo, Luigi Erba e Roberto Mutti.

Prosegue anche alla Torre Viscontea, fino al 20 settembre 2026, la mostra “Nicola Villa – Traiettorie di attimi”, curata da ACMT ODV ETS. L’esposizione celebra i trent’anni dell’Associazione per la Cura dei Malati in Trattamento Palliativo ed è inserita in un percorso diffuso che coinvolge anche Palazzo delle Paure, Palazzo Belgiojoso, la basilica di San Nicolò e l’hospice dell’Ospedale Manzoni.

Visite guidate e l’ultimo appuntamento con l’archeologia

Proseguono anche nel mese di luglio le visite guidate dedicate alla mostra su Hokusai, organizzate dall’Associazione Culturale Art-U. Gli appuntamenti sono in programma domenica 5 e domenica 19 luglio, alle ore 16, a Palazzo delle Paure. La partecipazione costa 16 euro e comprende ingresso e visita guidata, con prenotazione obbligatoria.

Sabato 4 luglio, alle ore 16, il Parco Archeologico del Monte Barro ospiterà invece “Il paesaggio racconta che… Abitare la montagna”, ultimo incontro del ciclo “L’archeologia racconta che…”. L’iniziativa accompagnerà i partecipanti lungo il sito archeologico dei Piani di Barra, approfondendo il rapporto tra uomo e montagna attraverso gli interventi di Marina Uboldi, Nicolò Donati e Alessandro Mirri.

Le attività dedicate alle famiglie

Il programma propone anche numerosi laboratori per bambini e ragazzi.

Domenica 5 luglio, alle ore 15, Palazzo delle Paure ospiterà “Scrittura cre-attiva: parole che diventano immagini”, laboratorio per ragazzi dai 9 ai 12 anni ispirato all’opera Lettere di un’amica di Giuseppe Maraniello.

Domenica 12 luglio, alle ore 10.30, è in programma una visita guidata per adulti al Museo Alpinistico Lecchese, dedicata alla storia dell’alpinismo e delle sue figure più rappresentative.

Domenica 19 luglio, alle ore 15, Palazzo Belgiojoso accoglierà invece “Memorie di pietra, memorie di carta: le regole della comunicazione dai Romani ad oggi”, laboratorio rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni che porterà i partecipanti alla scoperta delle epigrafi romane e dell’evoluzione della comunicazione fino ai giorni nostri.

Per tutte le attività curate da Art-U è richiesta la prenotazione obbligatoria tramite e-mail (info@artuassociazione.org o prenotazioni@artuassociazione.org) oppure telefonando al numero 331 7063429.