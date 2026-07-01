Luglio nei musei di Lecco: mostre, visite guidate e laboratori tra Hokusai, archeologia e famiglie

Visite guidate, laboratori per bambini e ragazzi e appuntamenti per adulti arricchiscono il programma del Sistema Museale Urbano Lecchese
LECCO – Luglio porta un ricco calendario di iniziative nei musei cittadini con mostre, visite guidate, conferenze e attività dedicate a bambini, ragazzi e adulti. Il programma del Sistema Museale Urbano Lecchese affianca alle esposizioni in corso una serie di appuntamenti pensati per valorizzare il patrimonio artistico, storico e archeologico del territorio.
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