Luigi De Magistris a Lecco per presentare ‘Fuori dal sistema’

Il leader di Unione Popolare sarà al Circolo Libero Pensiero di Rancio giovedì alle 18

LECCO – Luigi De Magistris, leader di Unione Popolare, sarà a Lecco per presentare il suo ultimo libro ‘Fuori dal sistema’ con la prefazione del magistrato antimafia Nino Di Matteo e postfazione di Pablo Iglesias (Podemos).

L’appuntamento è per domani, giovedì 12 gennaio, alle ore 18 presso il Circolo Libero Pensiero di Lecco. L’incontro sarà moderato da Giulio Cavalli, attore, scrittore, giornalista e attivista.

La presentazione del libro non è soltanto l’occasione per presentare il percorso umano e politico dell’autore: “Mi è stato impedito di proseguire il mio lavoro di magistrato fedele alla costituzione, ma mi sono rialzato, cercando di applicare la nostra carta fondamentale in un altro modo. Si può essere nelle istituzioni e fuori dal sistema: il potere può e deve essere messo al servizio dei senza potere” fa sapere De Magistris.

“Presentare a Lecco questo libro è importante per provare a sollevare pubblicamente il tema della presenza delle mafie nei territori del Nord, per lo più troppo poco discussa – dichiarano da Unione Popolare – Lecco insieme con le altre realtà della Lombardia pedemontana è territorio di crescente penetrazione soprattutto “ndranghetista” e come Unione Popolare riteniamo che sia importante che forze politiche locali sollevino il tema delle radici sociali ed economiche nel territorio delle organizzazioni criminali”.