L’ultimo showreel di Yuri Palma, un invito ai giovani a resistere

LECCO – “Nonostante il 2020 sia stato un anno particolare, e difficile per molti, ho avuto la fortuna di riuscire a continuare a lavorare sulla maggior parte dei miei progetti, e a fare diverse esperienze che non avrei immaginato possibili viste le condizioni. Vorrei che i giovani fossero posti nelle migliori condizioni per il loro futuro e questo showreel, ovvero collezione del meglio che ho potuto filmare nel 2020, è un invito a resistere alla sottovalutazione e motivarsi per una immediata rinascita”.

Con queste parole di videomaker Yuri Palma ha accompagnato il suo ultimo lavoro. Un’esortazione ai giovani a resistere in questo momento tanto particolare quanto complicato.