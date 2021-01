Luoghi del Cuore FAI: oltre 2 mila voti per le storiche mura di Lecco e sotterranei

Chiuse le votazioni per “I luoghi del Cuore”, superate le 2 mila firme per le mura di Lecco

Il FAI: “Risultato importante, saremo tra i primi duecento classificati”

LECCO – A conclusione dell’edizione 2020 de “I Luoghi del Cuore” promossa dal Fondo Ambiente Italiano, arrivano i risultati (quasi) definitivi relativi al luogo sostenuto dalla Delegazione e dal Gruppo FAI Giovani di Lecco, ovvero il complesso delle mura cittadine con l’arena, i sotterranei e il piccolo muro decorato a grottesche risalente alla fine del Settecento e purtroppo, sottolineano dall’associazione, in avanzato e sempre più grave degrado.

“La conta dei voti non è ancora chiusa ma già possiamo anticiparvi che sono state raccolte oltre duemila firme – spiegano dal Fai Lecco – talché il complesso delle mura dovrebbe rientrare tra i primi duecento luoghi della classifica. E’ un risultato molto significativo giacché conferma il generale interesse verso un luogo importante non solo per la mera storia cittadina ma anche e soprattutto per l’identità e la cultura del territorio”.

Una significativa conferma si è già avuta alle scorse Giornate FAI d’Autunno che si sono svolte in tre luoghi legati alle origini urbanistiche del centro di Lecco (le mura, la torre “viscontea” e il torrione alla base del campanile di S. Nicolò): l’iniziativa, nonostante le pesanti limitazioni imposte dalla situazione sanitaria, ha avuto forte successo, tanto che in poche ore sono andati esauriti i posti disponibili.

Un evento on line in programma

Martedì 26 gennaio, alle ore 18:00, si terrà la conferenza di Gianfranco Scotti dal titolo Stasera che “FAI”? Porta… a Porta”, dedicata all’importante poeta dialettale milanese di cui ricorre quest’anno il bicentenario della morte.

Per partecipare basta collegarsi cliccando sul seguente link:

https://us02web.zoom.us/j/83695548976?pwd=QUpEaE92ZUMrWEpLZ3R0bEFCVEJoUT09