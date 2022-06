Secondo film in programma per il cineforum organizzato in collaborazione con Confcommercio Lecco

Al centro delle vicende narrate nella pellicola un caso di violenza sessuale, che farà interrogare su dove nasce e come si sviluppa il desiderio

LECCO – Nuovo Cinema Aquilone si prepara a trasmettere la seconda pellicola in programma per il cineforum “Ma che film la vita!”, organizzato in collaborazione con Confcommercio Lecco, Ente Fondazione dello Spettacolo e Comunità Pastorale Madonna del Rosario. A essere proiettato in sala martedì 7 giugno alle ore 21 sarà il film francese “L’accusa”, del regista Yvan Attal e interpretato tra gli altri da Charlotte Gainsbourg, Mathieu Kassovitz, Pierre Arditi e Ben Attal.

Al centro della trama un caso di violenza sessuale, anche se la domanda che aleggerà nel corso del racconto non si soffermerà tanto sulla tangibilità dell’atto, quanto su dove nasce e come si sviluppa il desiderio e in che modo la legge può intervenire per dirimere le “cose umane”. La ricerca della verità non animerà solo l’aula giudiziaria, ma coinvolgerà tutto il pubblico, a cui verrà lasciato il verdetto finale.

Anche questo film sarà accompagnato dall’introduzione del critico cinematografico

Gianluca Pisacane. Interverrà alla serata anche il prevosto di Lecco, Don Davide Milani.

Il biglietto per assistere alla proiezione de “L’accusa” è acquistabile online su www.aquilonelecco.it o direttamente al botteghino del Nuovo Cinema Aquilone di via Parini 16. In entrambi i casi avrà un costo di 5 euro.

Qui la locandina del film.