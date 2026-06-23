“Ma che film la vita!”, al via l’ottava edizione con la commedia surreale “The Drama”

Stasera il debutto del cineforum estivo di Lecco nella nuova location dell’oratorio San Luigi

In programma sei appuntamenti tra giugno e luglio con film internazionali, biopic, thriller e grandi produzioni premiate agli Oscar

LECCO – Tutto pronto per l’ottava edizione di “Ma che film la vita!”, il tradizionale cineforum estivo organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco, che prenderà il via oggi, martedì 23 giugno, con la proieziThe one della commedia “The Drama”.

L’appuntamento è fissato per le ore 21.30 presso il nuovo oratorio San Luigi, che quest’anno ospiterà la rassegna. L’accesso avverrà dal Cinema Nuovo Aquilone di via Parini.

Ad aprire il calendario sarà una pellicola decisamente fuori dagli schemi. “The Drama”, diretta dal regista norvegese Kristoffer Borgli, racconta la storia di una coppia che, a pochi giorni dal matrimonio, vede il proprio rapporto sconvolto dalla scoperta di inquietanti verità nascoste. Il film adotta i toni di una commedia surreale, affidandosi alle interpretazioni di Zendaya e Robert Pattinson, che accettano di mettere da parte il loro glamour per offrire una versione inedita e volutamente meno affascinante di sé stessi.

L’opera, definita spiazzante e lontana dai canoni del cinema hollywoodiano più tradizionale, punta a mettere in discussione le morali e le contraddizioni della contemporaneità. Prima della proiezione il pubblico potrà contare sull’introduzione del critico cinematografico Gian Luca Pisacane, che accompagnerà gli spettatori alla visione del film.

La rassegna proseguirà poi martedì 30 giugno con “Gioia mia”, film italiano diretto da Margherita Spampinato.

Ricco anche il programma di luglio, che proporrà altri quattro appuntamenti:

Martedì 7 luglio : “Michael” , il biopic dedicato a Michael Jackson ;

: , il biopic dedicato a ; Mercoledì 15 luglio : “Una battaglia dopo l’altra” , film vincitore degli Oscar , diretto da Paul Thomas Anderson e interpretato da Leonardo Di Caprio e Sean Penn ;

: , film vincitore degli , diretto da e interpretato da e ; Venerdì 24 luglio : “Norimberga” , pellicola storica con Russell Crowe e Rami Malek ;

: , pellicola storica con e ; Mercoledì 29 luglio: “Il mago del Cremlino”, thriller sulle origini di Vladimir Putin, diretto dal regista francese Olivier Assayas.

Tutte le proiezioni inizieranno intorno alle 21.30, con eventuali variazioni legate alle condizioni di luce, e si svolgeranno presso il nuovo oratorio San Luigi.

I biglietti, al costo di 5 euro, possono essere acquistati direttamente presso la biglietteria del Cinema Nuovo Aquilone oppure online in prevendita sul sito www.aquilonelecco.it, con un supplemento di 1 euro.

In caso di maltempo, le proiezioni saranno trasferite all’interno del Cinema Nuovo Aquilone, in via Parini 16. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sul sito ufficiale della struttura.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0341 1918022 oppure scrivere all’indirizzo e-mail info@aquilonelecco.it.

L’iniziativa è organizzata da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco, in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna del Rosario, Acinque, Editoria Grafica Colombo, Ltm e Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Lecco. Media partner della manifestazione sono Giornale di Lecco e La Provincia – UnicaTv.

Una nuova estate di cinema all’aperto è dunque pronta a partire, con sei serate dedicate alla scoperta di storie, autori e grandi protagonisti del panorama cinematografico internazionale.