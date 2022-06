“Ma che film la vita”, buona risposta anche al secondo appuntamento del cineforum

Proiettato il film francese “L’accusa”

Prossima pellicola sarà “Lunana” il 14 giugno

LECCO – Buona partecipazione anche per la seconda pellicola proposta all’interno della mini-rassegna “Ma che film la vita!”, organizzata da Confcommercio Lecco e Cinema Nuovo Aquilone. Un pubblico attento e desideroso di approfondire, che si è fermato anche al termine della visione di “L’accusa” per ascoltare l’analisi e le riflessioni del critico Gianluca Pisacane, che aveva anche introdotto la serata fornendo alcune coordinate sul film dopo i saluti introduttivi del prevosto don Davide Milani e del rappresentante di Confcommercio Lecco presente in sala.

Una pellicola intensa, che affronta un tema drammatico come quello della violenza sessuale, mostrando i diversi punti di vista dei protagonisti, ma anche la “visione” che i diversi soggetti hanno dei rapporti con l’altro sesso. Al centro del film, diretto con mano sicura e senza cedimenti al sensazionalismo dal regista Yvan Attal, ci sono la giustizia (con i suoi meccanismi per arrivare a una sentenza), la verità (o le verità visto che come viene spiegato nell’aula di tribunale “non c’è una verità ma due percezioni di un’unica scena”) e la morale (il comportamento di Alexandre, al di là di quanto avvenuto e anche della sentenza, resta disgustoso ed eticamente riprovevole). Un’opera a tratti forse un po’ furba, che comunque riesce ad affrontare più che dignitosamente un tema delicato e complesso e a coinvolgere gli spettatori, soprattutto grazie a un cast ben assortito (su tutti spiccano l’esordiente Suzanne Jouannet nei panni della protagonista Mila e la sempre impeccabile Charlotte Gainsbourg).

Il prossimo film del cineforum sarà “Lunana – Il villaggio alla fine del mondo”, diretto da Pawo Choyning Dorji e candidato agli Oscar 2022 (prima opera del Bhutan in corsa per la mitica statuetta), che narra il processo di crescita che coinvolge insegnante e alunni in un piccolo villaggio sulle alture del Bhutan, portando alla luce i veri valori della vita. L’appuntamento è per martedì 14 giugno sempre alle ore 21 presso il Cinema Nuovo Aquilone di via Parini 16 (biglietto 5 euro).

“Ma che film la vita!” è organizzato da Confcommercio Lecco e Cinema Nuovo Aquilone, con la collaborazione di Ente Fondazione dello Spettacolo e Comunità Pastorale Madonna del Rosario (media partner: Giornale di Lecco-Gruppo Netweek e UnicaTv). Per informazioni: tel. 03411918022; email info@aquilonelecco.it; sito www.aquilonelecco.it. Gli ultimi due film a essere proiettati saranno poi “Piccolo corpo” (21 giugno) e “Un altro mondo” (28 giugno).