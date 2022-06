Appuntamento alle ore 21 con “Un altro mondo”

La rassegna è organizzata da Confcommercio Lecco e Cinema Nuovo Aquilone

LECCO – Termina martedì 28 giugno il percorso proposto da “Ma che film la vita!”. La quarta edizione del cineforum di Confcommercio Lecco e Cinema Nuovo Aquilone terminerà proponendo, sempre dalle ore 21 presso la sala di via Parini, il film francese “Un altro mondo” diretto da Stéphane Brizé con protagonista Vincent Lindon presentato al Festival di Venezia 2021.

Philippe Lemesle dirige nella provincia francese un’azienda appartenente a un gruppo internazionale. Per far fronte alla concorrenza, all’ennesima crisi e alle esigenze dei suoi superiori, che vorrebbero sul tavolo un piano di licenziamento impossibile da attuare, manda a rotoli la sua vita. Tirato da ogni parte, Philippe non sa più come soddisfare gli affetti (la moglie trascurata vuole il divorzio; il figlio ha bisogno di cure…) e assolvere i doveri. Tra incudine e martello, dovrà decidere se eseguire il piano di mobilità o trovare una maniera di aggirare l’obbligo. Dovrà decidere se adeguarsi o fare la differenza. Stéphane Brizé, che con questo film chiude il suo personale trittico sul mondo del lavoro, evoca il reale con la potenza drammaturgica del cinema: lo sguardo sui lavoratori si trasforma in interesse per gli individui e per le loro ragioni.

La rassegna “Ma che film la vita!” è organizzata da Confcommercio Lecco e Cinema Nuovo Aquilone e può contare sulla collaborazione di Ente Fondazione dello Spettacolo e Comunità Pastorale Madonna del Rosario e la media partnership di Giornale di Lecco-Gruppo Netweek e UnicaTv. A introdurre e a commentare la pellicola di martedì giugno saranno il critico cinematografico Gianluca Pisacane e il prevosto di Lecco, don Davide Milani.

Per informazioni: tel. 03411918022; email info@aquilonelecco.it. Ingresso 5 euro: i biglietti si possono acquistare sul sito www.aquilonelecco.it oppure al botteghino del Cinema Nuovo Aquilone di via Parini 16 a Lecco il giorno della proiezione.