“Ma che film la vita!” in arrivo il secondo appuntamento del cineforum

Per la seconda serata in programma il film su Bob Dylan

L’appuntamento è per martedì 17 giugno alle 21.30

LECCO – Dopo l’ottimo esordio in piazza con la commedia “Follemente”, che ha attirato oltre 200 spettatori e ha visto anche il saluto del prevosto di Lecco, don Bortolo Uberti, il cineforum estivo promosso da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco torna la prossima settimana con una nuova proposta di grande qualità.

Martedì 17 giugno, in piazza Garibaldi, sarà proiettato il film A Complete Unknown, l’intenso biopic diretto da James Mangold che ripercorre un momento cruciale nella vita del giovane Bob Dylan. Un’operazione cinematografica ambiziosa, premiata con otto candidature agli Oscar, che deve molto al talento straordinario di Timothée Chalamet, interprete di un Dylan agli esordi: un folksinger ribelle, carico di visioni e canzoni capaci di scuotere il mondo.

L’inizio della proiezione è previsto per le ore 21:30 circa, compatibilmente con le condizioni di luce. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 5 euro e può essere acquistato direttamente alla cassa allestita in piazza Garibaldi oppure in prevendita online sul sito www.aquilonelecco.it (con una maggiorazione di 1 euro).

In caso di maltempo, la proiezione sarà spostata al Cinema Nuovo Aquilone, in via Parini 16. Gli eventuali aggiornamenti verranno comunicati in tempo reale sul sito ufficiale.

In caso di sospensione a spettacolo iniziato per cause meteorologiche, il biglietto non sarà rimborsabile.

“Ma che film la vita!” – organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco, in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna del Rosario, Acinque, Editoria Grafica Colombo, Ltm e Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Lecco; media partner Giornale di Lecco-Gruppo Netweek e La Provincia UnicaTv.

I prossimi appuntamenti: martedì 24 giugno “Il nibbio”; martedì 8 luglio “Diamanti”; lunedì 14 luglio “La vita da grandi”; lunedì 21 luglio “Maria”.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 0341 1918022 o mandare una e-mail al seguente indirizzo info@aquilonelecco.it