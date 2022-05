“Ma che film la vita!”, martedì 31 maggio al via la quarta edizione

Dalle ore 21 verrà proiettato “Una femmina”: ospite in sala l’attrice Lina Siciliano

La proiezione sarà accompagnata dall’introduzione e dal dibattito curati da Gianluca Pisacane e da don Davide Milani

LECCO – Sarà un film italiano a inaugurare la quarta edizione del cineforum “Ma che film la vita!”, organizzato da Confcommercio Lecco e Cinema Nuovo Aquilone in collaborazione di Ente Fondazione dello Spettacolo e della Comunità Pastorale Madonna del Rosario (media partner Giornale di Lecco-Gruppo Netweek e UnicaTv). La prima delle cinque serate, in programma martedì 31 maggio, prevede infatti la visione di “Una femmina” diretto da Francesco Costabile; per l’occasione sarà presente l’attrice Lina Siciliano che interpreta il ruolo della protagonista Rosa, giovane dal carattere ribelle, che vive insieme alla nonna e allo zio in un paesino calabrese.

Quando un trauma proveniente dal passato irrompe nel suo presente, la ragazza si rende conto di quanto esso sia legato alla morte di sua madre. Rosa ha covato una rabbia, data dall’assenza dl genitore, ma soprattutto da quello che sembra un futuro già deciso. Ma, ora che questo trauma è tornato a galla per sconvolgere la sua vita, la sua collera, che inizialmente sfociava nella ribellione, ha bisogno di una personale vendetta di sangue. Vendicarsi, però, significa tradire la propria famiglia, e quando la tua famiglia appartiene alla ‘ndrangheta, ogni scelta giudicata “sbagliata” può rivelarsi mortale… Il film, diretto dal regista esordiente Francesco Costabile, è liberamente ispirato al romanzo “Fimmine ribelli. Come le donne salveranno il paese dalla n’drangheta” di Lirio Abbate (che ha curato anche la sceneggiatura di “Una femmina” insieme a Serena Brugnolo, Adriano Chiarelli, Francesco Costabile).

La proiezione presso il Cinema Nuovo Aquilone (inizio ore 21, ingresso da via Parini) sarà accompagnata dall’introduzione critica e dal dibattito curati da Gianluca Pisacane e da don Davide Milani che dialogheranno con Lina Siciliano.

I biglietti sono acquistabili online su www.aquilonelecco.it o direttamente al botteghino del Cinema Nuovo Aquilone di via Parini 16 il giorno della proiezione. Biglietto unico 5 euro. Per informazioni: tel. 03411918022; email info@aquilonelecco.it; sito www.aquilonelecco.it.

Dopo l’esordio del 31 maggio, “Ma che film la vita!” proseguirà con altri 4 appuntamenti: “L’accusa” di Yvan Attal (7 giugno); “Lunana – Il villaggio alla fine del mondo” di Pawo Choyning Dorji (14 giugno); “Piccolo corpo” di Laura Samani (21 giugno); “Un altro mondo” di Stéphane Brizé (28 giugno).