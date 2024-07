‘Ma che film la vita!’ ultimo appuntamento in Piazza Garibaldi con “Povere Creature”

Martedì 23 luglio la serata conclusiva del cineforum di Confcommercio Lecco

Superati i 200 spettatori per “La zona di interesse” nella penultima serata

LECCO – Il cineforum “Ma che film la vita!” – organizzato da Confcommercio Lecco, Cinema Nuovo Aquilone e Comune di Lecco – si appresta all’ultimo atto, con la sesta e ultima opera, “Povere creature“. La proiezione è in programma per martedì 23 luglio a partire dalle ore 21.30 (l’orario può variare in base alle condizioni di luce) in piazza Garibaldi a Lecco.

Lo scorso 16 luglio la rassegna ha fatto registrare oltre 200 spettatori per la proiezione dell’intenso “La zona d’interesse“: il film diretto da Jonathan Glazer e premiato con due Oscar (miglior film internazionale e miglior suono). La conclusione del cineforum avverrà con “Povere creature” in cui Yorgos Lanthimos dirige Emma Stone. Centrale l’incredibile storia e la fantastica evoluzione di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dottor Godwin Baxter. Il film ha ottenuto 10 candidature e vinto 4 Premi Oscar (attrice, sceneggiatura, costumi, trucco) ed è stato premiato con il Leone d’Oro al Festival di Venezia.

Il costo del biglietto sarà, grazie all’iniziativa “Cinema Revolution” promossa dal Ministero della Cultura, di 3,50 euro. Il biglietto potrà essere acquistato direttamente alla cassa allestita in Piazza Garibaldi oppure online al sito www.aquilonelecco.it aggiungendo 1 euro di prevendita. Il film sarà introdotto e commentato dal critico Gian Luca Pisacane e da don Davide Milani. Viene ricordato che “Povere creature” è vietato ai minori di 14 anni. In caso di pioggia le proiezioni saranno trasferite al Cinema Nuovo Aquilone. Ci saranno aggiornamenti in tempo reale su www.aquilonelecco.it. Se a spettacolo iniziato le condizioni meteo obbligheranno alla sospensione della proiezione il biglietto non potrà essere rimborsato.

Viene qui allegata la locandina dell’evento.

Per maggiori informazioni informazioni:

Tel: 03411918022;

email: info@aquilonelecco.it