‘Ma che film la vita!’, venerdì all’Oratorio San Luigi va in scena Norimberga

E’ il quinto appuntamento della rassegna

Inizio proiezione alle ore 21.30

LECCO – Giorno della settimana inedito per il cineforum “Ma che film la vita!”. Infatti la rassegna estiva promossa da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco proporrà il quinto film dell’edizione 2026 nella giornata di venerdì 24 luglio. Un appuntamento particolarmente atteso visto che gli spettatori potranno assistere alla proiezione del film storico-drammatico “Norimberga” con Russell Crowe (nei panni di Göring) e Rami Malek.

All’indomani della Seconda Guerra Mondiale al tenente colonnello Douglas Kelley, psichiatra dell’esercito americano, viene affidato un incarico senza precedenti: valutare la sanità mentale di Hermann Göring, ex braccio destro di Hitler, e di altri alti gerarchi nazisti. Allo stesso tempo, gli Alleati affrontano l’impresa titanica di istituire un tribunale internazionale, per far sì che il regime nazista risponda dei propri crimini di fronte alla storia. Nel silenzio delle celle, Kelley ingaggia un intenso duello psicologico con Göring, uomo carismatico e manipolatore. Da quello scontro emerge una domanda che ancora oggi tormenta la coscienza del mondo: stavano eseguendo ordini, erano pazzi o semplicemente malvagi?

L’inizio della proiezione di “Norimberga”, in programma come detto venerdì 24 luglio, è fissato per le ore 21.30 circa (in base alle condizioni di luce) sempre presso l’oratorio San Luigi (con ingresso dal cinema Nuovo Aquilone di via Parini). Il biglietto (5 euro) può essere acquistato direttamente presso la biglietteria del cinema Aquilone oppure on line in prevendita su www.aquilonelecco.it (con 1 euro in più). In caso di pioggia le proiezioni saranno trasferite al Cinema Nuovo Aquilone in via Parini 16: aggiornamento in tempo reale su www.aquilonelecco.it. Per informazioni: 03411918022; email info@aquilonelecco.it.

Il cineforum “Ma che film la vita!” – organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco, in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna del Rosario, Acinque, Editoria Grafica Colombo, Ltm e Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Lecco; media partner Giornale di Lecco e La Provincia – UnicaTv – si concluderà poi mercoledì 29 luglio “Il mago del Cremlino”.