Malgrate. Completato il restauro del portone di Palazzo Bonomi Recalcati

Sostegno della Fondazione Comunitaria del Lecchese e dei benefattori privati

LECCO – In concomitanza con la festa patronale della Parrocchia di San Carlo al Porto a Malgrate, la comunità celebra il completamento dei lavori di restauro del portone settecentesco di Palazzo Bonomi Recalcati, storico edificio che ospita la parrocchia.

La parrocchia ringrazia la Fondazione Comunitaria del Lecchese per il sostegno economico, insieme a tutti i benefattori privati che hanno contribuito e che continueranno a farlo, permettendo di coprire integralmente i costi dei lavori di restauro.

Donare è semplice: è sufficiente effettuare un bonifico indicando come causale “Progetto 4542 – Portone ligneo Palazzo Recalcati di Malgrate” e come beneficiario “Fondazione Comunitaria del Lecchese – Ente Filantropico”, utilizzando uno dei seguenti IBAN: