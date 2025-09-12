Malgrate. Porto in Festa, giornata di divertimento, natura e tradizioni

Attività per grandi e piccoli, musica, gastronomia e prodotti tipici

Appuntamento a domenica 14 settembre

MALGRATE – Il Parco Belvedere di Malgrate, nella suggestiva frazione Porto in via Belvedere, sarà il fulcro di un evento imperdibile: “Malgrate Porto in Festa e Fiera Agricola del Parco del Monte Barro”, una giornata dedicata al divertimento, alla natura e alle tradizioni locali.

La giornata offrirà un ricco programma di attività pensate per tutte le età. I più piccoli potranno divertirsi gratuitamente sui gonfiabili, disponibili dalle 11 alle 16, e lasciarsi trasformare in magici personaggi durante il truccabimbi, in programma dalle 14 alle 16. Per gli appassionati di cavalli, sarà possibile vivere l’emozione del “battesimo della sella” grazie ai cavalli messi a disposizione per il saddle trial.

Gli appassionati di buona cucina potranno deliziarsi nell’area ristoro, che offrirà specialità gustose e autentiche della tradizione locale, mentre dalle 15:30 la festa prenderà vita con la musica di un deejay, pronto a infondere energia e ritmo al pomeriggio con selezioni coinvolgenti.

Non potranno mancare gli stand dedicati ai prodotti agricoli e artigianali, dove visitatori potranno scoprire e acquistare eccellenze locali di alta qualità. Saranno inoltre presenti le due storiche cascine del Parco del Monte Barro, Cascina Selvetto e Cascina Migliorate, che proporranno i loro prodotti freschi e genuini, simbolo della tradizione del territorio.

L’evento, in programma domenica 14 settembre, è patrocinato dal Parco del Monte Barro e dal Comune di Malgrate e si svolgerà nel suggestivo Parco Belvedere, situato nell’area di Ponte Azzone Visconti, facilmente raggiungibile a piedi anche dal centro di Lecco.