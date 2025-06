Maltempo a Lecco e Valmadrera: i concerti del 2 giugno cambiano sede

A Lecco si suonerà all’Auditorium Casa dell’Economia, a Valmadrera al Teatro Artesfera, causa maltempo previsto

LECCO – A causa delle avverse condizioni meteo previste per la serata del 2 giugno, i concerti in programma a Lecco e Valmadrera subiranno variazioni di sede.

A Valmadrera, il tradizionale Concerto della Repubblica si terrà alle ore 20.30 presso il Cinema Teatro Artesfera, in via dell’Incoronata, come comunicato ufficialmente dall’amministrazione comunale.

Anche a Lecco, gli organizzatori hanno annunciato lo spostamento dell’evento: “Visto il peggioramento delle condizioni meteorologiche, il concerto si svolgerà presso l’Auditorium della Casa dell’Economia, in via Tonale 30”. L’orario di inizio resta invariato: ore 21.00.