“Mani per tessere legami”: a Laorca una mostra fotografica per i cinque anni della Casa di Quartiere

L’esposizione inaugurata domenica durante “La Colonna in Fiore” raccoglie gli scatti di Giancarlo Airoldi dedicati alla vita del quartiere

“Una casa, un quartiere, una città hanno bisogno di mani per diventare una Comunità”: il messaggio al centro dell’esposizione

LECCO – Un racconto collettivo fatto di persone, gesti quotidiani e soprattutto di mani. Mani che lavorano, accolgono, sostengono, creano relazioni e costruiscono comunità. È questo il filo conduttore della mostra fotografica “Mani… per tessere legami… di comunità”, inaugurata ieri a Laorca all’interno della manifestazione “La Colonna in Fiore”, evento che ha animato il rione lecchese con iniziative, incontri e momenti di partecipazione.

L’esposizione, realizzata per celebrare i cinque anni della Casa di Quartiere LaorcaLab, inaugurata nel 2021, e dell’attività di APS LaorcaLab, raccoglie gli scatti del fotografo Giancarlo Airoldi, autore di un percorso visivo dedicato alle persone che quotidianamente vivono e animano il quartiere. La mostra è stata inoltre portata anche a Igualada, città spagnola gemellata con Lecco, diventando occasione di scambio e condivisione oltre i confini locali.

“Una casa, un quartiere, una città hanno bisogno di mani per diventare una Comunità: mani che lavorano insieme, mani che si stringono in un saluto, mani che raccolgono una fatica, mani che indicano una direzione, mani che accarezzano un dolore, mani che asciugano una lacrima di felicità”, si legge nella presentazione del progetto.

Le fotografie raccontano un percorso di accoglienza, relazione e partecipazione profondamente radicato nel territorio di Laorca e dei rioni vicini. Un progetto nato dalla collaborazione tra Comune di Lecco, Impresa Sociale Consorzio Girasole, Associazione LaorcaLab, volontari e realtà associative del territorio, accomunati dalla volontà di costruire legami sociali attraverso attività condivise.

Nel materiale che accompagna la mostra viene descritto il significato della Casa di Quartiere: “Il nostro luogo è tutto questo: la Casa di Quartiere LaorcaLab, le contrade dei nostri borghi, l’oratorio, la Colonna in Fiore, l’orto sociale del Grom, il circolo, il Gerenzone, le fabbriche dismesse, le parole che risuonano dalle finestre”.

Protagoniste degli scatti sono le mani e le loro storie. Le immagini attraversano le diverse esperienze nate attorno alla Casa di Quartiere: dall’Orto sociale del Grom, dove “mani che seminano e curano la terra investono sui frutti del futuro”, alla Palestra di comunità “che unisce energie e sorrisi”, fino alla Sartoria sociale, ai gruppi di lavoro a maglia, ai pranzi di comunità, al teatro e alle attività artistiche ed espressive.

La Casa di Quartiere LaorcaLab viene raccontata come un luogo che, in questi cinque anni, si è trasformato “da luogo fisico a ambiente di vita, di opportunità e di relazioni che si moltiplicano”, capace di generare collaborazioni e iniziative e di “rinnovare quello spirito della porta accanto che permetteva a ognuno di non sentirsi mai solo”.

Dal punto di vista artistico, le fotografie alternano immagini a colori e in bianco e nero, con dettagli cromatici pensati per richiamare emozioni, attività e sentimenti. “Ogni scatto diventa un ponte tra esperienza vissuta e percezione del visitatore, trasformando emozioni personali in un linguaggio visivo condiviso”.

Durante l’inaugurazione è stato inoltre presentato il fotolibro della mostra, pensato come spazio di raccolta di immagini, riflessioni ed emozioni legate al progetto. Tra le pagine compare anche un testo di Franco Arminio: “Abbiamo bisogno di un luogo: ci vuole una mano, una casa, un sorriso, qualcosa che ci faccia da perimetro. L’uomo senza luogo si ammala, ama senza amare, soffre senza soffrire. Amare è costruire un luogo, cioè un pezzo di mondo con un dio dentro”.