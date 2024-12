Manzoni e Promessi Sposi: un progetto corale aperto a tutta la città

Entro il 15 gennaio le manifestazioni di interesse da parte di enti e organizzazioni culturali per il bando “Progetti Emblematici Maggiori” di Fondazione Cariplo

LECCO – Valorizzare, attualizzare e attrarre nuovo interesse attorno a “I Promessi Sposi” e alla figura di Alessandro Manzoni, con questo primario obiettivo il Comune di Lecco lancia una formale manifestazione d’interesse aperta a tutti gli enti e le organizzazioni culturali pubblici e privati, disponibili a costruire insieme un progetto emblematico da candidare a finanziamento nell’ambito della Linea di mandato 1 “Creare valore condiviso” del bando “Progetti Emblematici Maggiori 2025” di Fondazione Cariplo.

L’obiettivo è quello di creare una progettazione ampia e sistemica che porti allo sviluppo sostenibile e inclusivo di forme di produzione, valorizzazione e diffusione culturale territoriale, collegate in maniera particolare al romanzo e alla figura di Alessandro Manzoni, partendo dalla valorizzazione di luoghi iconici della nostra città e del territorio. A partire da un fondamentale impianto scientifico e filologico, il progetto vorrebbe espandersi alla riqualificazione di spazi urbani, all’innovazione didattica e alla trasposizione nella più ampia forma di linguaggi artistici tradizionali e contemporanei.

“Vogliamo aprire questa ampia fase di dialogo con tutte le anime della città con l’obiettivo di reinterpretare in chiave attuale i luoghi materiali e le produzioni immateriali della cultura cittadina attorno al grande patrimonio culturale, morale e artistico costituito dal tessuto manzoniano lecchese – è il commento del Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni –. Questa manifestazione d’interesse si rivolge a tutti quegli attori del mondo culturale e associativo della nostra città per iniziare a costruire insieme un progetto di grande valorizzazione che possa assurgere a caratteri di “emblematicità” tali da concorrere al nuovo bando di Fondazione Cariplo. Pubblico e privato collaboreranno, così, alla rigenerazione territoriale e sociale, attraverso la leva della cultura e della produzione di contenuti di impatto per la comunità cittadina, favorendo l’inclusione e l’attrattività territoriale”.

Tutti invitati a cogliere l’occasione di dialogare attorno a questa proposta aderendo a una semplice manifestazione d’interesse entro le ore 17 del giorno 15 gennaio 2025, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it.

Maggiori dettagli a questo collegamento.