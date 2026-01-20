Manzoni e territorio: il 4 febbraio il progetto Lu.C.I.A. incontra i cittadini

Alle 18 alla Piccola la presentazione del progetto manzoniano finanziato da Fondazione Cariplo

L’incontro è aperto alla cittadinanza e ai media

LECCO – Il progetto culturale che punta a rilanciare i luoghi manzoniani e a valorizzare un’opera del calibro dei “Promessi sposi” approda ora a un primo momento pubblico di confronto con la cittadinanza e con i media. Martedì 4 febbraio alle 18, presso La Piccola di Lecco, sarà infatti presentato ufficialmente Lu.C.I.A. – Luoghi Cultura Innovazione Apprendimento, il progetto promosso dal Comune di Lecco e sostenuto da Fondazione Cariplo con un contributo di 1,8 milioni di euro.

L’incontro, aperto al pubblico e alla stampa, rappresenta il primo passaggio di restituzione di un percorso avviato nei mesi scorsi e costruito attraverso una complessa fase di co-progettazione territoriale. Al centro, la volontà di valorizzare il patrimonio manzoniano superando qualsiasi lettura semplicistica del romanzo, per riconoscerne invece la portata letteraria, culturale e territoriale.

Il progetto vede il Comune di Lecco nel ruolo di promotore e facilitatore di una rete ampia e articolata che coinvolge cinquanta soggetti tra enti pubblici, istituzioni scolastiche, associazioni culturali, realtà del terzo settore e imprese. Un lavoro di co-progettazione che ha preso forma e si è sviluppato con una fitta rete di incontri, tra luglio e settembre, con l’obiettivo di costruire una visione condivisa capace di connettere luoghi, comunità e competenze.

Come spiegato dal sindaco Mauro Gattinoni, l’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio di Lecco legato alla figura di Alessandro Manzoni, con una prospettiva ampia, che intrecci la letterarietà dell’opera e la “lecchesità” dell’ambientazione.

Il progetto, approvato ufficialmente a novembre 2025, si svilupperà su tre annualità, dal 2026 al 2028, articolandosi in tre macro-ambiti: interventi infrastrutturali sui luoghi manzoniani, azioni dedicate al protagonismo giovanile dentro e fuori la scuola e una rivisitazione degli itinerari ed esperienze manzoniane. Un’impostazione che mira a coniugare tutela del patrimonio, sviluppo culturale e ricadute educative e turistiche.

L’appuntamento del 4 febbraio alla Piccola segna quindi l’avvio della fase di condivisione pubblica di un progetto che punta a fare dei luoghi manzoniani una leva di sviluppo culturale e territoriale, in linea con le finalità del bando Cariplo e con una visione di sistematico intreccio tra memoria e futuro.