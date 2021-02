Due video inediti ricordano l’anniversario della mostra allestita nel 2020 a Palazzo delle Paure per celebrare il grande scrittore

LECCO – Poco più di un anno fa, l’8 febbraio 2020, veniva inaugurata a Palazzo delle Paure la mostra “Manzoni nel cuore”, fortemente voluta dalla storica Associazione Giuseppe Bovara per celebrare i 40 anni della pubblicazione “Archivi di Lecco e della provincia”.

Per ricordare questo importante momento, l’Associazione lecchese condivide due video inediti realizzati nei mesi della mostra. Il primo filmato, a cura del fotografo Gianni Peverelli, ripropone l’articolato percorso espositivo attraverso alcune significative testimonianze. Il secondo video ha come protagonista il pianoforte su cui Errico Petrella compose le musiche dell’opera “I promessi sposi”, esposto in mostra e restaurato per l’occasione, con il quale il pianista Marcello Invitti ha eseguito “Tre Intermezzi op. 117” di Johannes Brahms.

Ma questa non è l’unica novità: da qualche giorno anche la pagina Facebook della mostra, nata e utilizzata per condividere informazioni di servizio, materiale di approfondimento e curiosità, da qualche giorno ha cambiato denominazione diventando la pagina ufficiale dell’Associazione Bovara. Sulla pagina @associazionebovara sarà quindi possibile trovare anticipazioni sulle uscite della rivista semestrale “Archivi di Lecco e della provincia” e notizie riguardanti le future attività promosse dall’Associazione.

“Un anno fa, l’8 febbraio 2020, si inaugurava la mostra “Manzoni nel cuore”. Come sempre accade, i giorni precedenti l’inaugurazione erano stati particolarmente intensi e pieni di piccoli e grandi problemi e preoccupazioni – ricorda Pietro Dettamanti, presidente dell’Associazione Giuseppe Bovara -. Oggi ripensiamo quasi con nostalgia a quei giorni, ancora “felici”, che hanno preceduto mesi ben più drammatici. Noi non ci siamo fermati e abbiamo sempre lavorato, riuscendo a tenere aperta la mostra, sia pure con soste e ripartenze, fino alla fine di agosto. Ci hanno confortato il buon successo di pubblico e le tante attestazioni di stima ricevute. Un grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato, dal personale dei Musei, ai prestatori delle opere, agli sponsor. A tutti coloro che ci seguono con interesse diamo un caro saluto e un arrivederci a presto per nuove proposte e iniziative alle quali stiamo già lavorando”.

Video sul percorso espositivo della mostra https://youtu.be/BfWPMPzbjco

Video pianoforte di Enrico Petrella

https://youtu.be/jEKaUm60w-4