Marco Albino Ferrari protagonista del nuovo evento di “Aspettando Immagimondo”

Un viaggio tra natura, resilienza e cultura per immaginare la montagna italiana del futuro

L’iniziativa si terrà sabato 21 giugno presso Officina Badoni

LECCO – Presso l’Auditorium di Officina Badoni a Lecco andrà in scena il secondo evento di “Aspettando Immagimondo”, la rassegna con cui Les Cultures Aps accompagna il pubblico del Festival Immagimondo. Viaggi, luoghi, culture alla nuova edizione, in programma dal 3 al 19 ottobre. Il secondo evento andrà in scena sabato 21 giugno alle ore 21.

Protagonista della serata, intitolata “La montagna che vogliamo”, sarà Marco Albino Ferrari, una delle voci più autorevoli della cultura di montagna. Ad accompagnarlo, le musiche dal vivo di Francesco Zago. A seguire, momento dedicato al firmacopie.

“Al centro del racconto c’è Betta, custode di un luogo straordinario: Solaiolo, l’ultimo vivaio forestale, un tempo immerso in vaste distese di boschi ora devastati dalla tempesta Vaia e dall’epidemia di bostrico – continuano gli organizzatori dell’evento – Dalle sue mani passano migliaia di giovani piantine, abeti rossi e larici, destinate a diventare alberi maestosi e a restituire vita ai versanti feriti”.

“Da questa donna e da questo luogo straordinari prende avvio un viaggio-documento che apre gli occhi e induce a riflettere. La montagna italiana potrà diventare uno dei luoghi chiave dove sperimentare strategie di adattamento ai profondi cambiamenti del nostro tempo. Se si saprà investire in una nuova forma di comunità, fondata sul senso del limite e sulla cura dell’ambiente, allora proprio la montagna potrà offrirsi come modello di vita sostenibile e condivisa” concludono gli organizzatori.

Ingresso libero.

Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito www.immagimondo.it