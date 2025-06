Mariangela Mariani espone a Lecco al Palazzo del Commercio dal 9 al 20 giugno

La mostra è aperta da lunedì a giovedì con orario 8.30-12.30 e 14.00-18.00, mentre il venerdì chiude alle 16.30

LECCO – Tra arte e paesaggi familiari, la pittirce Mariangela Mariani torna a Lecco con una nuova esposizione presso il Palazzo del Commercio, sede di Confcommercio Lecco, in Piazza Garibaldi. Dal 9 al 20 giugno, il pubblico potrà immergersi nel mondo creativo dell’artista, che anche quest’anno presenta un corpus di opere ricco di emozioni e visioni personali.

L’esposizione, ad ingresso gratuito, propone una selezione di lavori che vanno oltre la semplice rappresentazione fotografica. Nelle opere dell’artista non vi è una semplice riproduzione della realtà ma in esse si percepisce il vero nella sua essenza filtrato attraverso i suoi occhi e la sua sensibilità. Tra i soggetti cari a Mariani spiccano due luoghi particolarmente significativi: Monza, con il suo celebre autodromo, e i paesaggi montani della Valsassina. Questi scorci non sono solo ambientazioni, ma riflettono un legame profondo con il territorio, restituito con un linguaggio artistico intenso e personale.

Mariangela Mariani si distingue per l’uso di molteplici tecniche: dall’olio all’acquarello, dal pastello a olio alle tempere, fino all’antica arte dell’incisione. Quest’ultima, in particolare, testimonia la sua maestria artigianale e la passione per le forme espressive più tradizionali, adattate però a un sentire contemporaneo. Sul suo sito ufficiale, www.mariangelamariani.it, è possibile scoprire una panoramica completa delle sue creazioni.

Il percorso artistico di Mariani è stato riconosciuto e apprezzato da critici di spicco, tra cui il professor Vittorio Sgarbi, e negli ultimi anni ha varcato i confini italiani partecipando a mostre internazionali su invito, con tappe a New York, Dubai e Barcellona. Questi riconoscimenti testimoniano la capacità dell’artista di dialogare con un pubblico globale mantenendo sempre un legame autentico con le sue radici.

La mostra è aperta da lunedì a giovedì con orario 8.30-12.30 e 14.00-18.00, mentre il venerdì chiude alle 16.30. Un’occasione per gli appassionati e i curiosi di vivere un’esperienza artistica che coniuga tecnica, emozione e territorio, incontrando lo sguardo sensibile di una delle protagoniste dell’arte contemporanea lecchese.