Mauro Lanfranchi premiato al concorso fotografico del CAI Cesena

Il concorso è stato indetto in occasione del 60° della sezione romagnola

Il fotografo lecchese ha conquistato il 3° posto con “Il lavoro del vento”, scatto minimalista ai Piani di Artavaggio

CESENA – Un nuovo traguardo per Mauro Lanfranchi, fotografo lecchese noto per il suo sguardo attento e poetico sulle montagne. Ieri sera, venerdì, a Cesena, in occasione della cerimonia di premiazione del concorso fotografico indetto dal CAI Cesena per celebrare i 60 anni dalla fondazione del club, Lanfranchi si è aggiudicato il terzo posto nella categoria Paesaggio con lo scatto intitolato “Il lavoro del vento”.

La fotografia ritrae un angolo suggestivo dei Piani di Artavaggio, sul versante settentrionale del Sodadura, subito dopo una violenta bufera di neve. “In questa immagine predomina il grafismo minimalista – racconta Lanfranchi – con pochi elementi ho cercato di valorizzare un ristretto scorcio del nostro territorio montano, trasformato dalla natura in una sorta di opera d’arte”.

Non è l’unico riconoscimento per il fotografo lecchese: un’altra sua opera, in bianco e nero, “Il triste volto del ghiacciaio”, è stata selezionata tra le 16 fotografie esposte in una mostra nel centro storico di Cesena. Lo scatto immortala un gruppo di alpinisti in cresta alla Punta Parrot, nel gruppo del Monte Rosa. “Il gioco di luci radenti ha conferito al seracco pensile sembianze quasi antropomorfe”, spiega Lanfranchi, sottolineando la capacità della luce di trasformare il paesaggio in un racconto quasi umano.

Con questa nuova affermazione, Lanfranchi conferma la sua sensibilità nel catturare la montagna in momenti di grande suggestione, con uno stile che coniuga precisione tecnica e poesia visiva.