MedFest. L’opera in film “Il nome della rosa” al cinema-teatro “Nuovo Aquilone” di Lecco

Appuntamento imperdibile mercoledì 7 ottobre alle ore 20 con il film della prima rappresentazione mondiale al Teatro alla Scala

La serata sarà introdotta da un incontro con la partecipazione del compositore stesso, Francesco Filidei, e del musicologo Claudio Proietti

LECCO – L’evento di punta della stagione teatrale musicale del 2025 è stato senza dubbio l’opera tratta dal romanzo “Il nome della rosa” di Umberto Eco, scritta dal compositore Francesco Filidei, una delle voci più autorevoli e originali sulla scena musicale internazionale. Commissionata dal Teatro alla Scala e dall’Opéra di Parigi, “Il nome della rosa” ha riscosso un successo trionfale alla prima rappresentazione alla Scala e corona la carriera straordinaria di Francesco Filidei nelle sale e nei teatri più importanti d’Europa e del mondo.

Oltre a essere un’opera lirica contemporanea, il “Nome della rosa” rappresenta un esempio di adattamento di un testo letterario importante alla scena teatrale, sulla scia di capolavori quali “Otello” o “Macbeth” di Verdi, “Lucia di Lammermoor” di Donizetti ecc., e soprattutto un nuovo caso della profonda influenza e che il Medioevo continua a esercitare sull’immaginario e la creatività del nostro tempo.

Grazie alla collaborazione di Teche Rai, l’opera sarà proiettata integralmente sul grande schermo e con audio di alta fedeltà: i partecipanti potranno immergersi nella vicenda grazie alla forza evocativa della musica, eseguita da un cast stellare, e allo straordinario allestimento guidato da un regista geniale come Damiano Michieletto, che si muove fra scene e costumi di impatto visivo unico.

L’eccezionalità dell’evento è data dalla presenza in sala del compositore Francesco Filidei, che dialogherà con il musicologo Claudio Proietti, autore di una monografia su Filidei uscita nel 2026.

La serata di mercoledì 7 ottobre al cine-teatro Nuovo Aquilone di Lecco è nel cartellone di MedFest Lombardia 2026, la rassegna promossa da Res Musica con lo scopo di valorizzare la storia e la cultura del Medioevo, sostenuta da Regione Lombardia, Comune di Lecco, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Acinque, Ferriere Cima, BCC Valsassina.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.medfestlombardia.com

Per informazioni: info@medfestlombardia.com.