“Metà del mondo son donne”, presentato il progetto del Coro San Giorgio di Acquate

Un calendario di cinque concerti dedicati alla donna

Primo appuntamento venerdì 24 novembre “Di donne e di Fede” a Galbiate, nella chiesa di San Giovanni Evangelista

LECCO – “Metà del mondo son donne – La donna nella musica e nell’arte” è questo il titolo del prestigioso e ambizioso progetto del Coro San Giorgio di Acquate, presentato venerdì nella splendida sede di via Renzo, presso il centro Parrocchiale.

Cinque concerti con un appuntamento “finale aperto”, com’è stato sottolineato durante la serata di presentazione.

Già fissati intanto (con inizio tutti alle ore 21) quelli di venerdì 24 novembre “Di donne e di Fede” a Galbiate presso la chiesa di San Giovanni Evangelista; del 9 marzo 2024, “Donne e Storia” a Lecco in Sala Don Ticozzi; il 25 maggio 2024 “Femminy_Love si canta di donne” al teatro di Valmadrera; 19 luglio 2024 “Antonia Pozzi, musica e parole” in Valsassina location da definire e sabato 12 ottobre 2024 “Del pensiero si fa musica” al Monastero del Lavello di Calolziocorte.

A fare gli onori di casa, venerdì, è stato il presidente del coro San Giorgio, Giancarlo Panzeri, che ha sottolineato, prima di lasciare la parola a Ivan Rech, come il progetto sia stato possibile grazie al “contributo del Fondo Sostegno Arti dal Vivo, Acinque Energia- Fondazione Comunitaria del Lecchese – Lario Reti Holding”.

“Con questo progetto – ha esordito Rech – vogliamo sottolineare la presenza delle donne in più ambiti e lo vogliamo fare con una serie di concerti che spaziano dal rapporto tra donna e fede con il primo concerto di novembre; donne e storia, pensando all’importanza della figura della donna, oggi come ieri, e in particolar modo nei periodi bui della guerra, dove le donne spesso si sono fatte carico, da sole, della propria famiglia. Nel terzo appuntamento vogliamo cantare di donne anche attraverso il canto pop, con un trait d’union sperimentale tra orchestra e coro. E ancora: donne, musica, arte e poesia con un appuntamento dedicato alla poetessa Antonia Pozzi, quindi chiudiamo la rassegna con una performance dal titolo ‘Del pensiero si fa musica” in quanto riteniamo che questo progetto sia ancora una scatola da riempire e nell’occasione vorremo raccogliere emozioni, idee e pensieri scaturiti durante questo percorso”.

Il direttore del Coro San Giorgio Dott. Gianmarco Aondio ha aggiunto: “Con questa rassegna vogliamo dare il nostro contributo, seppur minimo al mondo della donna. Rassegna che abbiamo creato andando ad analizzare la parte musicale e prima ancora quello dei testi. Nel mondo musicale sono tante le autrici donne più votate ai testi che alla musica e per questo abbiamo sacrificato le musiciste a favore dell’aspetto letterario essendo quest’ultimo più ricco e più vario. La parte letteraria ci ha dato un’infinità di spunti e suggerimenti nel mondo della storia, dal passato fino ai giorni nostri. Abbiamo esplorato sia la musica sacra che quella profana e in quest’ultima abbiamo dedicato più energia soffermandoci sugli ultimi decenni con riferimento alla musica afro americana a cui siamo affezionati, che racconta di lotte e di conquiste sociali portate avanti da molte donne anche attraverso la musica, fino a raggiungere a gruppi e autrici odierne di cui io non ne conoscevo l’esistenza, ma sono state le nostre ragazze più giovani a darci gli spunti e farci scoprire cose intriganti e interessanti”.

A sottolineare la valenza del progetto musicale e corale è anche Don Walter Magnoni parroco della Comunità Pastorale di Acquate, Bonacina e Olate e docente di Etica Sociale all’Università Cattolica di Milano: “E’ un progetto importante, perchè nel nostro tempo il riuscire a riconoscere il tema della donna in tutte le sue dimensioni: fede, storia e arte è fondamentale, perchè viviamo ancora in un mondo in cui non sempre si riesce a riconoscere tutto ciò in cui le donne nel corso del tempo si sono battute. Mi piace inoltre il fatto che si è lasciata aperta la conclusione, con l’ultimo appuntamento che nascerà sull’onda di ciò che è stato fatto e raccolto durante gli eventi precedenti, ed è un po’ come la vita nella quale non si può e non è giusto poter programmare tutto”.

Parole di apprezzamento al Coro San Giorgio di Acquate anche da parte di Daniela Nason, delegato Cori Lombardia per la provincia di Lecco: “Mi ha molto impressionato questo programma. Avete avuto delle idee molto belle, che in tutta sincerità mi hanno commossa”.

Primo appuntamento quindi da segnare in rosso sull’agenda quello di venerdì 24 novembre con la serata “Di donne e di Fede” che si terrà a Galbiate presso la chiesa di San Giovanni Evangelista.