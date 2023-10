“Mille anni di musica”: un corso di storia della musica per tutti

Le lezioni si terranno ogni lunedì, martedì e mercoledì a partire dal 6 novembre

“Una bella opportunità per conoscere i più grandi musicisti della storia e le caratteristiche della musica in ogni epoca storica”

LECCO – Il Civico Istituto Musicale “G. Zelioli” di Lecco propone a Villa Gomes un corso di storia della musica aperto a tutti, che ripercorre oltre mille anni di storia, dal canto gregoriano al XX secolo. Questo è il terzo anno del progetto. Complessivamente, il corso, partito nell’anno scolastico 2021/2022, è giunto alla sua terza annualità e si articola in dieci lezioni ogni anno. Docente del corso è il musicologo Angelo Rusconi.

Il programma di quest’anno prevede tre cicli fissati in tre giorni diversi: lunedì, martedì e mercoledì a partire alle 21 dal 6 novembre, con la possibilità di partecipare a uno o più cicli. Il lunedì sarà dedicato all’epoca più antica, dal Medioevo a Bach, mentre il martedì a quella più moderna, dal tardo Romanticismo al Novecento. Il mercoledì, invece, si affronterà il periodo classico per eccellenza della musica occidentale: l’epoca di Mozart e Beethoven, e il primo periodo romantico, con autori come Schubert, Chopin, Schumann, senza dimenticare il melodramma, dalle origini al Romanticismo, di Bellini, Donizetti e Verdi.

Così l’assessore all’Educazione del Comune di Lecco Emanuele Torri: “Il corso di storia della musica organizzato dal Civico Istituto Musicale G. Zelioli rappresenta sicuramente una bella opportunità per conoscere i più grandi musicisti della storia e le caratteristiche della musica in ogni epoca storica. Sono convinto sia davvero un’imperdibile occasione per comprendere come la musica abbia sempre accompagnato la storia dell’uomo, segnando in maniera importante ogni epoca storica nel cammino di evoluzione dell’uomo. Ringrazio il nostro Civico Istituto Musicale per le proposte di qualità che offre alla nostra città”.

La quota d’iscrizione è di 90 euro per ciascun ciclo. In aggiunta, sarà possibile acquistare anche l’accesso ai contenuti online per 12 mesi. Per maggiori informazioni, e per conoscere tutte le iniziative della scuola, è possibile consultare la sezione dedicata del sito web del civico istituto musicale Giuseppe Zelioli a questo collegamento, chiamare lo 0341 422782 da lunedì a venerdì, ore 14 – 18 o scrivere a info@civicalecco.org.