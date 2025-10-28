“Momenti Culturali – Autunno 2025”: il nuovo ciclo d’arte di Anteas Lecco

Cinque maestri dell’arte raccontati dal prof. Paolo Parente

Dal 4 novembre al 4 dicembre tra Lecco, Merate e Oggiono

LECCO – Torna anche quest’anno “Momenti culturali – Autunno 2025”, il ciclo di incontri dedicato all’arte e alla cultura promosso da Anteas Lecco ODV, ormai giunto alla quinta edizione. Un percorso che intreccia pittura, musica e letteratura, guidando il pubblico alla scoperta di cinque grandi maestri dell’arte europea: Piero della Francesca, Jan Van Eyck, Giovan Battista Tiepolo, Francisco Goya e Antonio Canova.

A condurre il nuovo ciclo sarà ancora una volta il prof. Paolo Parente, docente di storia dell’arte, che accompagnerà i partecipanti in un viaggio attraverso secoli di creatività con il suo consueto approccio coinvolgente e multidisciplinare.

“In ogni incontro, dopo una breve premessa relativa ai luoghi ed agli influssi ricevuti ed esercitati dall’artista, ne sarà esaminata l’opera pressoché completa con una serie di particolari di altissima fedeltà cromatica delle opere esaminate. Al termine, è previsto l’ascolto di una breve musica del tempo seguita dalla lettura tratta da un Libro d’Artista predisposto appositamente per il corso”, così introduce il ciclo di incontri Paolo Parente.

Il programma si articola in cinque appuntamenti “analitici”:

Piero della Francesca – Il mistero del visibile

Musica: Jay pris amours | Lettura: “La luce del presente” di Oreste Del Buono

Musica di Jacob Obrecht | Lettura: “Apertura al ritratto moderno” di Raffaello Brignetti

Musica: Quartetto milanese n.3 K156 di Mozart | Lettura: “La metafisica dei sensi” di Guido Piovene

Musica: Sinfonia n.4 G506 di Boccherini | Lettura: “Nei suoi scritti e nelle testimonianze dei contemporanei” di Rita De Angelis

Musica: Che farò senza Euridice di Gluck | Lettura: “Viaggio letterario” di Mario Praz

“I primi due artisti appartengono al Quattrocento, a quella prima fase della stagione rinascimentale nella quale gli artisti ricercano la raffigurazione fedele della realtà oltrepassando la visione millenaria medievale eminentemente religiosa. Il terzo è un pittore italiano della prima metà del Settecento, chiamata tardo Barocco o Rococò, caratterizzata da leggerezza compositiva, grazia ed eleganza, anche in contrapposizione con la drammaticità dell’arte barocca. Il quarto artista, vissuto tra la seconda metà del Settecento e i primi decenni dell’Ottocento, è un pittore che ha attraversato più stagioni artistiche partendo dal Rococò al Neoclassicismo anticipando addirittura la modernità. Infine il corso si chiude con uno scultore, ma anche pittore ed architetto, vissuto anch’egli tra Settecento ed Ottocento, rimasto fedele al linguaggio espressivo del Neoclassicismo alla ricerca dell’ordine, della simmetria e della semplicità”, conclude la presentazione Paolo Parente.

Il corso si terrà in cinque incontri multimediali di due ore (15.00–17.00) nelle tre sedi del territorio lecchese:

Lecco – Officina Badoni (Corso Matteotti 7) : martedì dal 4 novembre al 2 dicembre

: martedì dal 4 novembre al 2 dicembre Oggiono – Sala Consiliare del Palazzo Comunale : mercoledì dal 5 novembre al 3 dicembre

: mercoledì dal 5 novembre al 3 dicembre Merate – Sala civica F.lli Cernuschi (Viale Lombardia 14): giovedì dal 6 novembre al 4 dicembre

L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Lecchese, del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo e dei Comuni di Oggiono e Merate, con la collaborazione di CISL FNP Lecco e Oggiono.

Ai partecipanti sarà fornita una dispensa digitale di approfondimento per ogni incontro.

Informazioni e iscrizioni sul sito ufficiale: www.anteaslecco.it.