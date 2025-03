Morelli e Ceruti protagonisti del lunedì di Leggermente

Alla mattina Morelli in Confcommercio Lecco con le scuole

Nel pomeriggio Ceruti a Valmadrera con una riflessione sul “tempo della complessità”

LECCO – E’ stata caratterizzata dal ciclo di approfondimento sul tema della sedicesima edizione di Leggermente (“Umano, non umano. Rilegge la società del rischio dentro la natura”) la giornata di lunedì 24 marzo.

Alla mattina presso la sala conferenze il docente universitario Ugo Morelli è intervenuto per una lezione – tenuta anche davanti a due classi dell’Aldo Moro di Valmadrera (che ha realizzato un bellissimo video introduttivo) e del Rota di Calolzio – a partire dal libro “Cosa significa essere umani” scritto insieme a Vittorio Gallese. A intervistarlo l’ex sindaco di Mandello e assessore ai Servizi Sociali del Comune di Lecco, Riccardo Mariani. “Perché mettere il corpo al centro? E’ nelle relazioni che stanno le questioni che contano, l’identità non esiste in termini scientifici – ha esordito Morelli – Noi abbiamo un approccio mentalista. Grazie all’avvento della nuova corteccia celebrale l’homo sapiens la usa per scopi simbolici. Cosa significa essere umani? Stiamo cercando risposte: la verità non ha che fare con la scienza”. Poi sempre stimolato da Mariani, il professor Morelli ha spiegato il significato di due neologismi introdotti nel libro ovvero i termini “diventità“ e “condividuo”.

Nel tardo pomeriggio a Valmadrera, al Centro Fatebenefratelli (in sala tra gli altri anche il prevosto di Lecco, don Bortolo Uberti, e l’ex presidente della Provincia Mario Angileri), è stata invece la volta di Mauro Ceruti, filosofo teorico del pensiero complesso. Dopo il saluto del sindaco di Valmadrera, Cesare Colombo, è toccato all’ex parlamentare ed ex sindaco di Valmadrera, Antonio Rusconi, introdurre e dialogare con il professor Ceruti. “Lo sfaldamento del tessuto sociale ci fa sentire impotenti – ha spiegato l’ospite, già collega in parlamento di Rusconi – Bisogna vivere e leggere il nostro tempo senza essere sonnambuli. Dobbiamo cercare quello che c’è di inedito”.

Ceruti ha analizzato in modo approfondito e appassionato l’evoluzione della società: “Quello attuale lo definisco come il tempo della complessità, ovvero l’unità nella diversità e l’intrecciarsi inestricabile di situazioni. C’è una nuova condizione umano fatta di potenza tecnologica e connessione. Le crisi degli ultimi 5 anni (pandemia, crisi ambientale, guerra) hanno accelerato il cambiamento. Tutto è in relazione con tutto, in una circolarità in cui causa ed effetto si intersecano. Prendiamo la pandemia: è stata l’emblema di una “policrisi” fatta di tanti aspetti”. E ha evidenziato: “C’è stato un punto di svolta che anche oggi viene rimosso: l’esplosione della prima bomba atomica a Hiroshima! Prima di questo evento si pensava che il progresso scientifico avrebbe portato quello tecnologico e poi quello morale e sociale. Da quel momento siamo diventati una specie potenzialmente autodistruttiva”. Al termine dell’incontro il Comune di Valmadrera, che ha collaborato all’organizzazione dell’appuntamento di Leggermente, ha donato a Mauro Ceruti l’ultima edizione di Cattaneo de “I Promessi Sposi” .

Leggermente 2025 è organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, della Regione Lombardia e del Comune di Lecco, con il contributo della Camera di Commercio di Lecco-Como e dell’Amministrazione Provinciale di Lecco. A coordinare la programmazione è il Comitato Scientifico di Leggermente (composto da Maurizio Bertoli, Mario Carzaniga, Rosanna Castelnovo, Angela Lamberti, Anna Maria Mezzera, Eugenio Milani, Nicola Papavero, Silvia Ponzoni, Luca Radaelli, Giovanna Ravasi, Simona Sanna, Paola Schiesaro). Contribuiscono alla realizzazione del festival Acinque (main sponsor), Novatex e Fondazione Cariplo. Tra i partner presenti in questa edizione ci sono Sistema Bibliotecario Lecchese, Asst Lecco, Politecnico di Milano-Polo di Lecco, La Nostra Famiglia, Lecconotizie-Gruppo Salca, Teatro Invito, Il Filo Teatro, Avpl, Bonaiti Arredamenti e Teka Edizioni, mentre gli sponsor tecnici sono Proteina Creativa e Scintilla.

Per conoscere il programma completo e gli aggiornamenti, ma soprattutto per prenotarsi agli incontri, è possibile consultare il sito www.leggermente.com.