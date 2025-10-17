Mostra “Antonio Ligabue e l’arte degli Outsider” prorogata fino al 23 novembre

La mostra propone 14 opere di Ligabue e una quarantina di lavori di artisti “fuori dagli schemi”

L’esposizione resterà visitabile fino al 23 novembre al Palazzo delle Paure

LECCO – Il grande successo di pubblico e di critica ha spinto gli organizzatori a prorogare fino al 23 novembre la mostra “Antonio Ligabue e l’arte degli Outsider”, allestita nelle sale del Palazzo delle Paure di Lecco.

Curata da Simona Bartolena e promossa da ViDi cultural e Ponte43, in collaborazione con il Comune di Lecco e il Sistema Museale Urbano Lecchese, l’esposizione propone 14 opere di Antonio Ligabue e una quarantina di lavori di autori italiani quali Filippo de Pisis, Carlo Zinelli, Gino Sandri, Edoardo Fraquelli, Pietro Ghizzardi, Mario Puccini e Rino Ferrari, artisti che hanno conosciuto il manicomio o le cui ricerche hanno seguito percorsi anomali.

La rassegna offre al visitatore un percorso emozionante e profondo nelle vite e nelle opere di artisti che hanno vissuto l’esperienza della marginalità, della sofferenza psichica o dell’esclusione. Alcuni di loro entrarono in manicomio dopo aver raggiunto la notorietà; altri scoprirono il proprio talento proprio all’interno delle strutture psichiatriche. Tutti, però, condividono una medesima condizione: quella di outsider, artisti capaci di guardare il mondo da un punto di vista libero e disallineato, offrendo una testimonianza autentica e poetica dell’animo umano.

“Otto vite. Otto storie personali. Otto linguaggi artistici fuori dal comune, capaci di raccontare il complesso rapporto tra arte e follia”, un intreccio difficile da districare che lascerà al visitatore importanti motivi di riflessione.

La mostra è ospitata al Palazzo delle Paure, in piazza XX Settembre 22 a Lecco, e sarà visitabile fino al 23 novembre 2025. L’apertura è prevista il martedì dalle 10.00 alle 14.00 e da mercoledì a domenica dalle 10.00 alle 18.00, mentre il lunedì il museo resterà chiuso. La biglietteria chiude un’ora prima dell’orario di chiusura.

Il biglietto intero costa 12 euro, mentre il ridotto è di 8 euro. È previsto un biglietto a 5 euro per bambini e scolaresche. Chi desidera visitare anche la collezione permanente del Palazzo delle Paure può acquistare il biglietto cumulativo al prezzo di 15 euro.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0341 286729, scrivere a palazzopaure@comune.lecco.it oppure consultare il sito ufficiale www.vidicultural.com.

Il catalogo ufficiale della mostra è edito da Ponte43 per ViDi cultura.