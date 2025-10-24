Musica. Biagio Botti, nuovo singolo in uscita

Sugli store on line dal 25 ottobre

“Storia di una coppia finita tra grandi incomprensioni”

OGGIONO – Uscirà domani, 25 ottobre, il nuovo singolo del cantautore lecchese Biagio Botti. Il quarantasettenne, che lo scorso maggio era stato ospite del “Salone del libro” di Torino col suo libro “Senza musica”, torna a produrre un nuovo brano a due anni di distanza dal singolo “Meriti la pace”, pubblicato digitalmente.

Il nuovo singolo di Botti si intitola “Hai l’arcobaleno addosso” ed è stato registrato all’HD Studio di Lecco, con la produzione musicale di Stefano Fumagalli. Oltre alla canzone, sul canale Youtube del cantautore uscirà anche il video, diretto da Adamo Acquistapace.

“La canzone parla di una storia di coppia, iniziata quasi come salvezza per lui e finita poi per grandi incomprensioni – dichiara Botti – in mezzo alla descrizione c’è il riferimento all arcobaleno, perché questa ragazza aveva spesso dei “segni” attraverso la visione dell’arcobaleno, in momenti speciali, particolari, della sua vita”

Botti, allievo del maestro Giuseppe Mazzoleni, in passato ha partecipa trasmissioni piuttosto conosciute come il “Giro Festival” (2001) su Rai 3 e si presenta al talent “Saranno famosi” (2002) su Canale 5, fermandosi a un passo dalla partecipazione allo show vero e proprio.

L’ultimo album prodotto da Botti si intitola “Storie, sogni e conversioni” ed è stato pubblicato nel 2019. Quello che uscirà domani sarà il terzo singolo degli ultimi sei anni, dopo “Notte di un arrivederci” (2021) e Meriti la pace (2023).