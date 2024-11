Musica. Che pienone per Van de Sfroos al Discoshop

Tantissimi fan a sentire il cantante comasco

“Penso sia stato il mio evento più curato” dichiara il proprietario Stefano Rusconi

LECCO – Davide Van De Sfroos considera l’appuntamento col Discoshop immancabile, ogni volta che esce qualche nuovo progetto musicale. Col proprietario del locale Stefano Rusconi c’è un’amicizia che va avanti da diversi anni, confermata da entrambi.

Domenica 10 novembre il menestrello comasco ha animato i locali lecchesi con un incontro fatto di parole e musica. L’occasione è stata la presentazione di “Van de Best”, raccolta del meglio del suo repertorio – tra il 1999 e il 2015 – in occasione del venticinquesimo anniversario dell’inizio della carriera da solista.

“Da una consolidata amicizia il cantante mi ha scelto come punto di riferimento lecchese per la presentazione dei suoi lavori, cè stata una grande affluenza di pubblico e, conseguentemente, anche di vendite – dichiara Rusconi – Davide, accompagnato dal fedele violinista lecchese Anga, ha alternato aneddoti e canzoni inframezzatoda interviste dello scrittore comasco Maurizio Pratelli che, per la seconda volta, è stato nostro ospite. Aiutato dal mio fedele staff, penso di aver organizzato un evento memorabile e forse il più curato e pare apprezzato dal pubblico dei fans, divenuto ormai una famiglia”.

Durante l’evento il cantante ha annunciato la canzone che farà parte del disco che verrà prodotto dallo stesso Rusconi, un 33 giri che celebrerà i suoi 33 anni da proprietario.

Al termine c’è stato il consueto firmacopie, a cui Van De Sfroos si è concesso con grande gentilezza.