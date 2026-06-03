Musica dal vivo e solidarietà: al Licinium di Erba arriva “The Last Superstar”

L’11, 12 e 13 luglio la compagnia Les Escaliers porterà in scena al Licinium di Erba una rilettura dell’opera rock cult “Jesus Christ Superstar”

77 artisti sul palco per l’iniziativa. L’intero ricavato sarà devoluto a Noivoiloro Cooperativa Sociale

ERBA – La compagnia di musical Les Escaliers torna sul palco del Licinium di Erba con “The Last Superstar”, reinterpretazione di “Jesus Christ Superstar“, l’opera rock che da oltre cinquant’anni continua a segnare il teatro musicale internazionale.

Dopo il successo della scorsa estate, la compagnia ha ufficializzato il ritorno dello spettacolo con una nuova produzione che coinvolgerà 77 artisti tra attori, musicisti, ballerini e comparse. Band e orchestra accompagneranno dal vivo l’intera rappresentazione, attraversando le sonorità più celebri dell’opera, dai brani dedicati a Caifa fino al “Gethsemane” di Jesus.

Les Escaliers presenta lo spettacolo come una rilettura personale dell’opera originale, costruita per dialogare con pubblici e generazioni diverse attraverso il linguaggio del teatro dal vivo.

Le rappresentazioni sono in programma l’11, 12 e 13 luglio alle ore 21 al Licinium di Erba. In caso di pioggia sono previste date di recupero: l’11 luglio recupererà il 14, il 12 luglio il 15, mentre l’eventuale recupero del 13 luglio sarà definito tra il 14 e il 15 in base alla disponibilità delle serate precedenti.

Accanto all’aspetto artistico, lo spettacolo avrà anche una finalità solidale. L’intero ricavato delle tre serate sarà infatti devoluto a Noivoiloro Cooperativa Sociale, a sostegno delle attività portate avanti dalla cooperativa a favore delle persone che accompagna quotidianamente.

Per la compagnia, ogni biglietto acquistato rappresenta anche “un contributo diretto al lavoro quotidiano della cooperativa”. Un’iniziativa che unisce musica, teatro e sostegno sociale all’interno di uno degli spazi all’aperto più conosciuti della Brianza.