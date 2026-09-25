Musica. Doppio concerto al Circolo Promessi Sposi di Lecco

L’appuntamento per sabato 26 settembre alle 21

Suoneranno i “Petite fabrique” e i “Cyprine de Seval”

LECCO – La musica sarà protagonista sabato 26 settembre al Circolo Promessi Sposi di Lecco con un duplice concerto. Alle 21 apriranno i “Petite fabrique”, a seguire toccherà ai “Cyprine de seval”.

I “Petite fabrique” sono un terzetto formato dal frontman e chitarrista Martino Villa, dal bassista Federico Comi e dal batterista Alberto Dell’Aquila, da quasi vent’anni protagonisti della scena musicale territoriale, con una quarantina di brani inediti di cantautorato.

Sabato sera al Circolo Promessi Sposi si esibiranno in quartetto: assente Comi, al gruppo si aggiungeranno il chitarrista Davide Guzzon e il bassista Mirko Colombo.

Gli headliner della serata satanno i “Cyprine de seval”, formazione nata da poco più di un anno. Oltre a Villa e Colombo, impegnati anche nel concerto precedente, saliranno sul palco la cantante Giamila Bascir e il batterista Walter Vanalli.

«La scaletta del concerto prevede alcune cover blues e soul, con pezzi provenienti dalla tradizione americana degli anni quaranta del secolo scorso – dichiara Bascir – aggiungeremo anche qualche pezzo folk per creare un’atmosfera un po’ particolare. In più ci saranno anche dei pezzi di cantautorato nostri, a completare il programma”.