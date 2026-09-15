Nasce Lake Como Film Industry: “Il cinema come motore per il territorio lariano”

La nuova associazione con sede operativa a Lecco è nata con l’ambizione di contribuire alla costruzione di un vero e proprio distretto audiovisivo sostenibile tra Lecco e Como

Per conoscere l’attività convegno pubblico il 21 settembre presso la sede della Camera di Commercio di Lecco

LECCO – Fare del Lago di Como un territorio sempre più attrattivo per il cinema e l’audiovisivo, mettendo in rete professionalità, competenze e realtà produttive locali con una dimensione internazionale. È l’obiettivo di Lake Como Film Industry APS, la nuova associazione con sede operativa a Lecco nata con l’ambizione di contribuire alla costruzione di un vero e proprio distretto audiovisivo sostenibile tra Lecco e Como.

Il lancio ufficiale dell’associazione sarà al centro di un convegno aperto alla cittadinanza, che si terrà lunedì 21 settembre dalle ore 14 presso la Camera di Commercio di Lecco, e dedicato alle prospettive di sviluppo dell’industria cinematografica e audiovisiva sul territorio lariano. L’iniziativa riunirà istituzioni, professionisti del settore, maestranze e realtà produttive per confrontarsi sulle opportunità legate alla valorizzazione del Lago di Como attraverso il cinema.

Nel corso dell’evento saranno presentate le maestranze e le realtà creative del territorio, quindi spazio a due panel di approfondimento: il primo sarà dedicato alla valorizzazione del Lago di Como attraverso il cinema e l’audiovisivo, mentre il secondo affronterà il tema della costruzione di una film industry sostenibile, capace di radicarsi sul territorio e allo stesso tempo dialogare con il mercato internazionale.

Tra i relatori figurano Mariagrazia Fanchi, presidente di Lombardia Film Commission, Franco Bocca Gelsi, presidente CNA Cinema e Audiovisivo Milano-Lombardia, Armando Fumagalli, docente dell’Università Cattolica di Milano e direttore del Master in International Screenwriting and Production, e Andrea Sgaravatti, fondatore e amministratore delegato di Brandon Box.

Lake Como Film Industry APS nasce con una forte vocazione internazionale. Tra i primi membri figurano infatti professionisti provenienti dal Regno Unito, dagli Stati Uniti e dall’Iran, oltre a talenti che lavorano stabilmente tra Europa e Stati Uniti.

La community riunisce sceneggiatori, registi, produttori, attori, tecnici del suono, videomaker, costumisti, direttori di produzione e altri professionisti del settore. L’obiettivo è portare sul territorio competenze, esperienze e visioni contemporanee, creando un ecosistema in grado di favorire nuove produzioni e collaborazioni.

A guidare l’associazione è Paolo Sandionigi, presidente e attore. Vicepresidente e fondatrice della casa di produzione GFilm è Guia Zapponi. Nel consiglio direttivo figurano inoltre Tania Rubina, produttrice proveniente dalla Federazione Russa, Vincenzo Sabatino, componente dell’Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica di Milano, Loredana Russo, responsabile dell’area ricerca dell’associazione, Daniele Zampieri, direttore di produzione con una lunga esperienza nel settore, e Matteo Maranzana, sound designer.

Una squadra che mette quindi insieme competenze accademiche, produttive e professionali, con l’intento di costruire una rete radicata nel territorio ma con uno sguardo rivolto oltre i confini nazionali.

L’inaugurazione sarà anche un’occasione per far conoscere l’associazione alla comunità lecchese e lariana. I cittadini potranno partecipare all’incontro, conoscere i professionisti che ne fanno parte e scoprire le attività e i progetti in programma. Durante l’evento sarà inoltre possibile diventare soci e prendere parte alle future iniziative.

Il programma prevede alle 14 l’accoglienza e il coffee break, seguiti alle 14.30 dall’apertura dei lavori. Alle 14.45 sarà presentata la rete delle maestranze, mentre alle 15.15 prenderà il via il primo panel. Il secondo appuntamento di approfondimento è previsto alle 16.45. Alle 17.45 sarà quindi presentato il quadro delle collaborazioni, prima delle conclusioni e del momento di networking, in programma dalle 17.55.

La partecipazione è aperta alla cittadinanza, ma i posti disponibili sono limitati. Per partecipare è richiesta la registrazione attraverso Eventbrite.