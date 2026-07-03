Progetto “désbranés”: bilancio positivo per le prime due tappe del percorso tra mente e corpo

Gli ideatori soddisfatti dell’esperimento che mette alla prova se stessi a stretto contatto con la natura

In autunno l’ultimo appuntamento: “Capire e sperimentare i propri limiti attraverso un percorso diverso da quello delle parole”

LECCO – Dopo i primi due appuntamenti è positivo il bilancio del progetto “désbranés. un modo diverso di camminare”. Un esperimento pensato e realizzato da tre professionisti lecchesi – il creativo Giuseppe Villa, la psicoterapeuta Marta Monciotti e il preparatore atletico Dario Valsecchi – che hanno deciso di scommettere sulla fusione di competenze estremamente diverse per creare un percorso legato alla montagna in cui coinvolgere i partecipanti attraverso mente, fisico, sensibilità artistica, bellezza e espressività.

Oltre una sessantina i partecipanti alla prima tappa del 18 aprile scorso a Pian Sciresa (Malgrate) con il focus “Purtà (a)dree la cà”, una trentina i partecipanti alla giornata al Parco Valentino ai Piani Resinelli del 20 giugno scorso con il focus “Bisugna fà el pass segund la gamba”.

“Siamo felici perché alcuni dei partecipanti alla seconda tappa erano nuovi e questo è un segno di partecipazione e interesse – ha spiegato Marta Monciotti -. Un altro importante segno di partecipazione è stato il fatto di calibrare le diverse attività rispetto agli input che ci sono arrivati dai partecipanti stessi e questo è stato molto importante trattandosi di un progetto nuovo, quasi una sorta di esperimento”.

La galleria fotografica della prima tappa

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I partecipanti hanno potuto misurare la consapevolezza di se stessi sia dal punto mentale che fisico: “Le attività fisiche e le attività creative proposte sono state un mezzo per far capire e sperimentare concetti attraverso un percorso diverso da quello delle parole. Ad esempio è stata proposta una attività di orienteering che, oltre ad essere risultata molto coinvolgente in quanto gioco/sfida, ha fatto toccare con mano il limite tra prudenza e audacia. Oppure, nella prima tappa, abbiamo fatto portare ai partecipanti nello zaino degli oggetti simbolici che richiamavano i ‘pesi’ che una persona affronta nella vita e da lì abbiamo costruito una riflessione anche attraverso attività creative”.

Il percorso si chiuderà con il terzo e ultimo appuntamento (che prevede cammino e pernottamento in un rifugio) in programma in autunno e dal titolo “Andà via in un sacch, vegnè a cà in un baöl” (data e luogo da definire).

Informazioni via mail a: info.dvcoach@gmail.com; officinagiuseppevilla@gmail.com; marta.monciotti@gmail.com. Aggiornamenti in tempo reale via mail e via “storie” sul profilo Instagram @tragnacchepetacch.

La galleria fotografica della seconda tappa