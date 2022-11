Una famiglia bergamasca, invece, ha fatto un’importante donazione al Simul per ricordare la mamma

Un esemplare dell’edizione originale in tre tomi della prima edizione del capolavoro di Alessandro Manzoni

LECCO – Recentemente il Sistema Museale Urbano Lecchese ha ricevuto un’importantissima donazione da una famiglia bergamasca e ha acquisito nuove opere d’arte contemporanea per l’Osservatorio dell’Alpinismo lecchese.

I fratelli Ugo, Alberto ed Annalisa Barzanò, di Bergamo, hanno donato al Si.M.U.L. un esemplare dell’edizione originale in tre tomi della prima edizione del capolavoro di Alessandro Manzoni, pubblicata dallo scrittore con l’editore/tipografo milanese Vincenzo Ferrario nel 1827. La donazione è stata fatta per onorare la memoria della mamma, Cecilia Ambrosini Barzanò, che era particolarmente legata a Lecco per motivi familiari.

Come introduzione al percorso dell’Osservatorio Alpinistico e Museo della Montagna Cai Lecco, il Sistema Museale Urbano Lecchese ha invece acquistato tre opere di Innocente Pessina. I quadri raffigurano i ritratti dei più grandi alpinisti italiani legati al territorio lecchese: Riccardo Cassin, Walter Bonatti ed Emilio Comici.