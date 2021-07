Nuovo Cinema Morricone, il Lecco Film Fest omaggia il compositore con una mostra

Esordio a Lecco per la mostra fotografica dedicata a Ennio Morricone

A un anno dalla scomparsa del maestro, il Lecco Film Fest presenta la prima mostra fotografica dedicata al grande compositore

LECCO – La seconda edizione del Lecco Film Fest, organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e promosso da Confindustria Lecco e Sondrio, vuole ricordare la figura di Ennio Morricone e lo fa con una mostra fotografica.

L’esposizione Nuovo Cinema Morricone fin dal titolo rimanda al film di Giuseppe Tornatore premiato con l’Oscar nel 1989. Nel finale il protagonista Totò, affermato regista, si commuove rivedendo sullo schermo una bobina con le scene di baci che gli ha lasciato Alfredo, il proiezionista del Nuovo Cinema Paradiso che tanti anni prima gli aveva fatto scoprire e amare quel mondo che poi diventerà la sua vita.

La mostra ha questa stessa ambizione. Un viaggio per ritrovare nella memoria, attraverso la fotografia, le emozioni provate dagli spettatori ascoltandone le musiche ricorrenti nei film che hanno fatto la storia del cinema italiano.

Morricone, oltre a scrivere le colonne sonore di più di 500 tra film e serie Tv, ha creato anche composizioni di gran valore non legate al cinema, in particolare in ambito sacro, ed è stato un formidabile arrangiatore e autore della musica di canzoni fra le più celebri, fra tutte il capolavoro “Se telefonando”, interpretato da Mina.

Per questo la mostra è suddivisa in 6 sale, ognuna corrispondente a un particolare aspetto della vita o della carriera del compositore: “Un fischio nel west”, “Note da Oscar”, “Gli amici registi”, “Sapore di pop”, “La missione della musica” e “Musica, maestro!”.

Molte foto sono accompagnate dalle musiche a esse collegate, così da ricreare il magico connubio tra suoni e immagini del cinema.

La mostra è organizzata dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e ideata e realizzata dallo Studio Migual, è curata da Eugenio Arcidiacono (critico musicale, cinematografico e scrittore), Katia Del Savio (giornalista), Elena Gulminelli e Marco Micci (Studio Grafico Migual), con il sostegno di GE Homes.

La mostra, a ingresso gratuito, è visitabile presso il Chiostro della Canonica di San Nicolò di Lecco, ingresso da piazza Cermenati, dal 15 luglio al 1° agosto, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 21.00.

Terminato il festival, la mostra verrà esposta in altre città della Lombardia.