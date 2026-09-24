Obiettivo Comunità, al via il concorso fotografico sui “Territori che donano”

Candidature aperte dal 22 settembre al 20 novembre per le sezioni Senior e Junior

Le immagini dovranno raccontare persone, luoghi e gesti capaci di esprimere cura, solidarietà e partecipazione sul territorio lecchese

LECCO – Raccontare attraverso la fotografia i luoghi, le persone, le relazioni e i gesti che fanno vivere una comunità. È questo l’obiettivo di “Obiettivo Comunità”, il concorso fotografico promosso da Fondazione Cariplo insieme a nove Fondazioni di Comunità, tra cui la Fondazione comunitaria del Lecchese, che apre le candidature anche sul territorio lecchese.

Il concorso è aperto dal 22 settembre al 20 novembre 2026 e invita cittadini, appassionati e fotografi a interpretare attraverso le immagini l’anima dei territori e le esperienze che contribuiscono a renderli luoghi vissuti, partecipati e capaci di prendersi cura delle persone.

Per il Lecchese il tema scelto è “Territori che donano – Gesti che restano, comunità che si prendono cura”. Le fotografie dovranno quindi raccontare gesti, luoghi e relazioni capaci di esprimere la cura verso le persone e il territorio: dalla disponibilità di chi si mette a disposizione degli altri ai luoghi custoditi e vissuti dalla comunità, dalle esperienze di solidarietà alla partecipazione, fino ai legami tra generazioni e ai piccoli o grandi gesti in grado di creare valore condiviso.

L’iniziativa nasce da un’esperienza avviata dalla Fondazione della Comunità Bresciana e, nell’edizione 2026, assume una dimensione più ampia, coinvolgendo nove Fondazioni che collaborano per promuovere la cultura del dono, la coesione sociale e la filantropia comunitaria attraverso un linguaggio accessibile come quello della fotografia.

Il concorso prevede due sezioni, Senior e Junior, quest’ultima riservata agli under 18. La partecipazione è aperta a tutti e ogni concorrente può presentare una sola candidatura, con un massimo di quattro fotografie, a colori oppure in bianco e nero. Ogni immagine dovrà essere accompagnata da una breve didascalia.

Le fotografie dovranno essere riferite al territorio lecchese e non potranno essere prodotte o modificate, nemmeno parzialmente, attraverso strumenti di intelligenza artificiale.

Particolare è anche la modalità con cui saranno utilizzati i premi territoriali, che ammontano complessivamente a 5.000 euro. Le somme, infatti, non saranno corrisposte direttamente ai vincitori, ma saranno destinate a realtà del territorio indicate dagli stessi partecipanti.

Per la sezione Senior, sono previsti 2.500 euro al primo classificato, 1.000 euro al secondo e 500 euro al terzo. Le somme dovranno essere devolute a un Ente del Terzo Settore o a una parrocchia.

Per la sezione Junior, invece, il premio è di 1.000 euro, da destinare alla scuola frequentata dal vincitore, a una parrocchia oppure a un Ente del Terzo Settore scelto dallo stesso partecipante.

Ai premi territoriali si aggiungeranno inoltre due Super Premi Finali assegnati da Fondazione Cariplo, uno per la sezione Senior e uno per la sezione Junior. I riconoscimenti saranno scelti tra i primi classificati dei territori coinvolti nel concorso e saranno assegnati nel marzo 2027, durante un evento dedicato che comprenderà anche una mostra delle opere selezionate.

Per partecipare, le candidature dovranno essere presentate online entro il 20 novembre 2026. La premiazione territoriale lecchese è prevista per la metà di dicembre 2026; data e luogo saranno comunicati successivamente.

Regolamento, documenti e tutte le informazioni: www.fondazionelecco.org/news/concorso-fotografico/

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