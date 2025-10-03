Officina Badoni, Archivi per Lecco. Il neomedievalismo protagonista al MedFest Lombardia

Un approfondimento con il prof. Giuseppe Pacciarotti sul neomedievalismo lombardo tra Ottocento e Novecento

Appuntamento a venerdì 10 ottobre alle 21

LECCO – Prosegue il ciclo Archivi per Lecco con un nuovo incontro, inserito nel programma di MedFest Lombardia 2025, promosso dall’Associazione Giuseppe Bovara – Archivi di Lecco e della Provincia (la rivista edita da Cattaneo Paolo Grafiche di Oggiono/Annone, prossima a festeggiare i cinquant’anni di attività). L’appuntamento sarà dedicato al tema del “neomedievalismo”, corrente che influenzò diverse forme d’arte, in particolare l’architettura, tra l’Ottocento e i primi decenni del Novecento.

All’incontro interverrà il prof. Giuseppe Pacciarotti, autore di numerose pubblicazioni sull’architettura e sull’arte lombarde, con particolare attenzione all’area varesina. In dialogo con Umberto Calvi e Francesco D’Alessio (Associazione Giuseppe Bovara), il professore approfondirà le dinamiche di diffusione del neomedievalismo.

Partendo da Milano, centro propulsore della sensibilità neomedievale lombarda, soprattutto dopo la riscoperta e il restauro del Castello Sforzesco avviato da Luca Beltrami negli anni Novanta dell’Ottocento, Pacciarotti illustrerà come tale corrente si sia diffusa nei territori di Varese e di Lecco, due città distanti ma accomunate dall’allora dipendenza amministrativa da Como e, al contempo, culturalmente legate a Milano.

L’intervento proporrà inoltre esempi a confronto tra i due territori, mettendo in luce gli esiti della sensibilità neomedievale in diversi ambiti: architettura religiosa, edilizia civile, opifici e apparati decorativi.

L’incontro fa da preludio alla passeggiata organizzata nell’ambito di MedFest Lombardia per la giornata successiva, sabato 11 ottobre, dedicata alla riscoperta di alcune architetture neomedievali del territorio lecchese.

In programma al mattino la visita al Santuario della Vittoria, dove la prof.ssa Giovanna Virgilio presenterà i risultati delle sue recenti ricerche sugli apparati decorativi della chiesa; nel pomeriggio la tappa alla chiesa parrocchiale di Bonacina, da cui si proseguirà a piedi verso la chiesa della Madonna di Lourdes di Acquate, accompagnati dai racconti dei “cantastorici”. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria sul sito www.medfestlombardia.com

L’evento del neomedievalismo è in programma per venerdì 10 ottobre alle ore 21, nella Sala Neogotica dell’Officina Badoni (Corso Giacomo Matteotti 7, Lecco). L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti, senza necessità di prenotazione.

Per informazioni: associazione.bovara@gmail.com