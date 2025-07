Officina Badoni. “Aspettando Immagimondo”, ultimo evento prima della pausa estiva

Una serata tra parole e musica per raccontare una fiaba ecologista e riflettere sull’impatto della cementificazione

Appuntamento a giovedì 10 luglio alle 18:30

LECCO – Nello spazio esterno di Officina Badoni torna “Aspettando Immagimondo”, con l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva. La rassegna, promossa da Les Cultures, anticipa la 28esima edizione del Festival.

Il duo Poesia Potente & Chitarra Tonante, formato dal poetry slammer e autore Davide Passoni e dal chitarrista Ivano Cattaneo, presenta Mare di cemento: una performance che intreccia parole e musica per dare voce a una fiaba ecologista ambientata in un futuro non troppo lontano. Protagonisti, un nonno e sua nipote che esplorano il Parco Agricolo alla ricerca di un mondo scomparso, dove la natura era libera e non soffocata dal cemento.

Lo spettacolo trae ispirazione dall’omonimo fumetto di Davide Passoni, finalista al Premio Micheluzzi del Comicon Italia 2025 nella categoria “miglior fumetto autoprodotto/indipendente”. Attraverso parole e musica, i due performer affrontano i temi della cementificazione e della deturpazione del territorio, offrendo una lettura originale dell’opera e stimolando riflessioni profonde. A seguire, firmacopie con l’autore.

L’ingresso è libero. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà nell’auditorium di Officina Badoni. L’evento, in programma giovedì 10 luglio alle ore 18:30, è realizzato in collaborazione con Officina Badoni e con il contributo di Fondazione Cariplo.

Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito www.immagimondo.it