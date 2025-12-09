Officina Badoni. Debutto assoluto di La (non) guida alle relazioni tossiche di Tramm APS

Uno spettacolo che esplora le dinamiche delle relazioni affettive disfunzionali e invita alla riflessione sul benessere emotivo
Appuntamento a domenica 14 dicembre
LECCO – Officina Badoni di Lecco ospiterà il debutto assoluto di La (non) guida alle relazioni tossiche, nuova produzione teatrale di Tramm APS (Garlate). Lo spettacolo, in programma domenica 14 dicembre alle ore 20:45, nasce dal lavoro di un giovanissimo gruppo artistico, con la regia di Stefano De Capitani e le interpretazioni di Rosandrea Corapi, Matteo Irmici ed Elena Dell’Oro, neodiplomata al quarto anno della scuola “MTM GROCK” di Milano.
La drammaturgia di ivil, sviluppata a partire da un’idea del medico sessuologo Rosandrea Corapi, affronta il tema delle relazioni affettive disfunzionali attraverso un linguaggio scenico contemporaneo. “Lo spettacolo traccia un percorso che attraversa alcune tra le principali dinamiche al centro del dibattito psicologico attuale, narcisismo, dipendenza affettiva, manipolazione relazionale, sistemi di attaccamento familiari e ghosting, con l’obiettivo di stimolare una riflessione ampia e consapevole sul benessere emozionale” sottolineano i coordinatori dell’iniziativa.
Per coinvolgere maggiormente il pubblico giovane, la produzione prevede la collaborazione con Revltn Lecco, realtà locale attiva nella comunicazione e nell’organizzazione di eventi.
L’ingresso è gratuito, su prenotazione fino a esaurimento posti, a questo link.