Officina Badoni gremita per gli incontri culturali del ciclo Archivi per Lecco

Grande partecipazione agli incontri su Neomedievalismo e Caviardage

Il prossimo appuntamento è alla biblioteca di Colico con l’ambasciatore Bernardino Osio

LECCO – Continuano gli appuntamenti del ciclo Archivi per Lecco organizzato dall’Associazione Giuseppe Bovara – Archivi per Lecco e della Provincia che stanno riscuotendo gran successo a livello di pubblico.

Le due ultime iniziative ne sono un ulteriore conferma. Infatti, settimana scorsa all’interno di MedFest Lombardia 2025 l’Officina Badoni si è gremita di persone che hanno partecipato all’incontro “Revival di pietre. Neomedievalismi lombardi nei territorio di Varese e Lecco” tenuto dal prof. Giuseppe Paciarotti insieme ad Umberto Calci e Francesco D’Alessio.

Gli studiosi hanno confrontato alcune strutture quali cimiteri, ville, centrali idroelettriche, industrie e decorazioni tra i territori di Varese di Lecco. Paciarotti ha evidenziato la vicinanza dei due territori accomunati dall’influsso culturale irradiato dalla capitale meneghina.

Tra gli esempi “lecchesi” che hanno colpito il pubblico vanno segnalate diverse chiese come il Santuario di Nostra Signora della Vittoria e la chiesa di Lourdes sopra Acquate. Queste, inoltre, sono state protagoniste della passeggiata organizzata sempre con MedFest il giorno successivo alla conferenza insieme alla partecipazione della Prof.ssa Giovanna Virgilio.

Un altro esempio architettonico di rilievo è la villa fondata ad Olate dalla famiglia Bonaiti a fine Ottocento. E ovviamente, la sede stessa dell’incontro ovvero Officina Badoni, di evidente influsso neogotico.

Un altro incontro di successo è stato il laboratorio artistico-poetico di Caviardage tenuto dalla formatrice Paola Rauzi. I partecipanti sono stati guidati, attraverso immagini e attività creativa, in un vero e proprio viaggio introspettivo che ha permesso loro di generare delle vere e proprie piccole opere d’arte personalizzate ispirate al tema dell’autunno.

Le libere offerte raccolte sono devolute come sempre al fondo per il restauro della tela secentesca dell’Adorazione dei Pastori di Maggianico. Un modo semplice per coinvolgere tutta la comunità nella “riscoperta” di un elemento identitario.

I prossimi incontri dell’associazione Archivi per Lecco sono: