Officina Badoni. Un incontro sui 150 anni della Società Svizzera di Beneficenza tra Milano e Lecco

Un profondo legame che si manifesta attraverso figure chiave dell’imprenditoria elvetica, come Müller e Keller

LECCO – Il ciclo Archivi “per” Lecco prosegue con un nuovo appuntamento, organizzato dall’Associazione Giuseppe Bovara – “Archivi di Lecco e della Provincia”, e dedicato ai 150 anni della Società Svizzera di Beneficenza di Milano. La rivista dell’associazione, edita dalla Cattaneo Paolo Grafiche di Oggiono/Annone, festeggerà a breve i cinquant’anni di vita.

“Questa storica istituzione, ancora oggi attiva, offre sostegno concreto ai concittadini svizzeri in stato di bisogno che risiedono nell’area di competenza del Consolato generale della Svizzera a Milano. Il suo impegno prosegue, garantendo che l’aiuto sia presente dove necessario, oggi e in futuro” spiegano gli organizzatori.

Durante l’incontro, verrà presentata la pubblicazione che ripercorre le tappe più significative della Società, inquadrandole nel contesto storico, politico e sociale del suo lungo cammino.

“Il vincolo con il territorio lecchese è profondo: già a fine Ottocento, tra i sostenitori di questa istituzione benefica figurano nomi di imprenditori elvetici titolari di importanti realtà industriali locali – continuano i coordinatori dell’iniziativa – Tra questi, spiccano Teodoro Müller (contitolare dello stabilimento serico di Germanedo, oggi sede dell’Airoldi e Muzzi) e Alberto Keller (fondatore del setificio di Mandello del Lario, poi divenuto vellutificio Redaelli)”.

Più in generale, l’evento traccerà un quadro esaustivo della “componente” svizzera e, più ampiamente, d’Oltralpe nello sviluppo ottocentesco dell’economia lecchese. Questo contributo fu realizzato non solo da figure imprenditoriali di spicco, ma anche da operai specializzati in particolari lavorazioni.

L’incontro vedrà la partecipazione di Paola Rauzi, autrice del saggio sui 150 anni di questa longeva istituzione, e di Alberto Fossati, Presidente della Società Svizzera di Beneficenza di Milano e del Collegamento Svizzero in Italia.

L’appuntamento è per giovedì 4 dicembre alle ore 21 presso la suggestiva Sala Neogotica dell’Officina Badoni (Corso Giacomo Matteotti 7, Lecco). L’ingresso è libero e aperto a tutti (fino ad esaurimento posti); non è richiesta alcuna prenotazione. Per ulteriori informazioni, contattare: associazione.bovara@gmail.com.

Per chi si fosse perso gli appuntamenti precedenti, è possibile recuperarli in versione integrale sul canale YouTube dell’Associazione Giuseppe Bovara.